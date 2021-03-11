Донецький Шахтар зіграв перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. У четвер, 11 березня, "гірники" зіграли проти італійської Роми. І зазнали розгромної поразки.

Рома – Шахтар 3:0

Голи: Пеллегріні, 23, Ель-Шаараві, 73, Манчіні, 77

Шахтар та Рома шість разів грали між собою. І жодного разу не була зафіксована нічия. Чотири рази перемогу святкували "гірники". Цього разу Рома скоротила відставання.

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Команди активно розпочали гру. І вже в дебюті зустрічі створили по моменту, щоб забити. Трубін врятував Шахтар після удару Віллара, а Тайсон не зумів пробити Лопеса.

Після цього Рома створила декілька моментів. "Гірники" намагалися кожен раз ловити суперника у "офсайдну пастку". Але провалилися в цьому компоненті. І в середині першого тайму римляни забили. Педро віддав пас на Пеллегріні, і капітан Роми реалізував цей момент.

Відео голу Пеллегріні

Шахтар міг мало не одразу зрівняти рахунок, коли Жуніор Мораес пробивав в дотик після прострілу. Але голкіпер врятував.

Другий гол Шахтар міг пропустити мало не ударом з центру поля. Трубін зіграв ногами на виході. Але скинув точно на суперника. Ним виявився Мхітарян. Колишній гравець Шахтаря завдавав удару здалеку, але пробив вище воріт. А після цього покинув поле через ушкодження.

Другий тайм розпочався з двох моментів Тете. Але жодної з них реалізувати вінгер не зумів. Згодом він брав участь в атаці, коли Мораес пробивав у падінні. На цьому вся активність "помаранчево-чорних" поблизу чужих воріт майже закінчилася.

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Розгромним рахунок став завдяки двом голам з різницею у чотири хвилини. Спочатку Ель-Шаараві "пошив у дурні" Додо та Вітао, забивши гол.

Відео голу Ель-Шаараві

А після цього Манчіні відзначився після подачі з кутового.

Відео голу Манчіні

Поразка значно ускладнює шанс Шахтаря на прохід у чвертьфінал Ліги Європи. В матчі у Києві 18 березня "гірникам" треба буде забивати мінімум тричі і не пропускати.