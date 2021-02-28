Редкач повертається: український боксер проведе бій з колишнім чемпіоном світу
Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач проведе перший бій у 2021 році. Українець не виходив у ринг після поразки Денні Гарсії у січні 2020 року.
Джерело:твітер Майка Коппінджера
Відомий інсайдер Майк Коппінджер, посилаючись на свої джерела, повідомив у твітері, що Іван Редкач проведе бій проти Реджиса Прогрейса.
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За його інформацією, колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс збирається провести бій з Редкачем 17 квітня в Атланті (США).
Його організацією займеться компанія Triller Fight Club, яка нещодавно виграла торги по бою Теофімо Лопес – Джордж Камбосос.
Майк Коппінджер у коментарях повідомив, що поєдинок Редкач – Прогрейс не відбудеться в одному карді з боєм Лопес – Камбосос.
Що відомо про боксерів
- Редкач, який 11 березня відсвяткує 35 день народження, провів 30 поєдинків. У його активі 18 перемог та 5 поразок.
- Іван у січні 2020 програв Денні Гарсії за право битися з Ерролом Спенсон за титул WBC.
- 32-річний Прогрейс провів 26 поєдинків, вигравши 25. У його пасиві поразка Джошу Тейлору. Американець володів титулом WBO, який програв саме Тейлору.
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