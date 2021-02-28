Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач проведе перший бій у 2021 році. Українець не виходив у ринг після поразки Денні Гарсії у січні 2020 року.

Відомий інсайдер Майк Коппінджер, посилаючись на свої джерела, повідомив у твітері, що Іван Редкач проведе бій проти Реджиса Прогрейса.

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За його інформацією, колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс збирається провести бій з Редкачем 17 квітня в Атланті (США).

Sources: Former 140-pound champion Regis Prograis is set to fight Ivan Redkach on Triller’s April 17 card featuring Jake Paul-Ben Askren in Atlanta. Along with Teofimo Lopez-George Kambosos, bringing Prograis to the platform signals serious interest in the best fighters in boxing — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 27, 2021

Його організацією займеться компанія Triller Fight Club, яка нещодавно виграла торги по бою Теофімо Лопес – Джордж Камбосос.

Майк Коппінджер у коментарях повідомив, що поєдинок Редкач – Прогрейс не відбудеться в одному карді з боєм Лопес – Камбосос.

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