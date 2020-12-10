Українська асоціація футболу (УАФ) спробує у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS) змінити рішення про технічну поразку збірній України. Українська команда була визнана винною у тому, що не відбувся матч 6-го туру Ліги націй-2020 проти Швейцарії у Люцерні.

Україна офіційно подала апеляцію на технічну поразку. УАФ оскаржуватиме рішення УЄФА. В УАФ розповіли, скільки часу триватиме розгляд справи, інформує Meta Ratings.

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Зокрема, перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов розповів, що у 2020 році CAS навряд чи винесе рішення.

Попереду новорічні свята, тому очікувати рішення з нашого питання в цьому році вже навряд чи варто. Це не швидкий процес,

– сказав Протасов.

Протасов припускає, що судовий процес триватиме декілька місяців.

"Коли можуть розглянути? Цим питанням займаються наші юристи. Думаю, доведеться почекати десь пару місяців", – додав Протасов.

Збірній України зарахували технічну поразку: що відомо

Поєдинок 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна не відбувся 17 листопада. У збірній України стався спалах коронавірусу й "синьо-жовтих" відправили на карантин. Слід зазначити, що команда Андрія Шевченка могла зіграти матч, оскільки мала у складі понад 13 футболістів з негативним результатом. Попри це останнє рішення залишалося за місцевою владою, яка не дозволила провести гру. До речі Україна не зможе зіграти скасований матч зі Швейцарією у 2021 році: причина В УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку за цей матч. Там вирішили, що Україна не зробила достатньо, аби гра відбулася.

Через поразку України вилетіла з елітного дивізіону, а Швейцарія – зберегла прописку.