Технічна поразка збірній України: коли буде результат апеляції
Українська асоціація футболу (УАФ) спробує у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS) змінити рішення про технічну поразку збірній України. Українська команда була визнана винною у тому, що не відбувся матч 6-го туру Ліги націй-2020 проти Швейцарії у Люцерні.
Україна офіційно подала апеляцію на технічну поразку. УАФ оскаржуватиме рішення УЄФА. В УАФ розповіли, скільки часу триватиме розгляд справи, інформує Meta Ratings.
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Зокрема, перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов розповів, що у 2020 році CAS навряд чи винесе рішення.
Попереду новорічні свята, тому очікувати рішення з нашого питання в цьому році вже навряд чи варто. Це не швидкий процес,
– сказав Протасов.
Протасов припускає, що судовий процес триватиме декілька місяців.
"Коли можуть розглянути? Цим питанням займаються наші юристи. Думаю, доведеться почекати десь пару місяців", – додав Протасов.
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