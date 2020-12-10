У четвер, 10 грудня, Зоря зіграла матч Ліги Європи проти португальської Браги. Команда поступилася та вилетіла з турніру.

Брага – Зоря 2:0

Голи: Абу Ханна, 61 (авт), Орта, 68

Для Зорі цей матч не мав особливого значення. Команда втратила шанси на вихід у раунд плей-офф. Брага ж вийшла в 1/16 фіналу Ліги Європи. Але залишалося питання – з якого місця. Португальській команді треба було зіграти краще, аніж англійському Лестеру в паралельному матчі, щоб обійти їх у турнірній таблиці.

До теми Ліга Європи: хто вийшов в 1/16 фіналу

Весь матч команди провели під дощем. Це певною мірою вплинуло і на саму гру. А також те, що результат матчу не надто сильно тиснув на обидві команди. Тож господарі навіть вдалися до ротації. Цим і пояснюється мала кількість моментів у грі.

Хоча вже на 2-й хвилині Брага могла вийти вперед. Після удару Руїса Циганікс виніс м'яч майже з лінії воріт. Але якраз на суперника. Та удар в гравця Браги не вдався – вище воріт.

Наступних моментів у матчі довелося чекати доволі довго. Зоря ніяк не могла наблизитися на відстань удару. Гравці Браги теж не надто форсували події на полі. Та між 34 та 36 хвилинами матчу господарі двічі могли забивати. Перший раз свій момент змарнував Галену. А згодом Руїс вийшов майже віч-на-віч на ворота Шевченка. Але переграти голкіпера Зорі не зумів.

Українська команда на це все відповіла ударом Кабаєва за декілька хвилин – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

На початку другого тайму Брага стала сильніше тиснути на ворота суперника. І захист Зорі таки дав тріщину.

Відкрити рахунок міг Новаїш, який пробивав зі штрафного. Але м'яч влучив у перекладину.

Та на 61-й хвилині м'яч таки опинився у воротах Зорі. Гелену прорвався по флангу, обіграв Фаворова, після чого прострелив. Абу Ханна намагався вибити м'яч, який летів у ворота, але натомість зрізав його. Це записали як автогол.

Відео автоголу Абу Ханни

Другий гол у ворота Зорі організували гравці, які лише за хвилину до того вийшли на поле. Медейруш знайшов можливість для прихованого пасу в штрафний майданчик, а Орта в дотик відправив м'яч повз голкіпера у кут.

Відео голу Орти

Наприкінці матчу Зоря могла забити гол. Але цього разу рамка воріт врятувала Брагу після удару Гриня.

Зоя програє та покидає Лігу Європи, посівши третє місце в групі. Команда виграла два матчі, в чотирьох зазнавши поразку.