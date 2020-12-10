Ліга Європи: відео голів та результати матчів 10 грудня
У четвер, 10 грудня, відбулися матчі Ліги Європи. Їх результати – в огляді Спорт24.
Дандолк – Арсенал 2:4
Голи: Флорес, 22, Шоур, 85 – Нкетіа, 12, Ельнені, 18, Віллок, 67, Балгун, 80
До теми Шахтар буде сіяним під час жеребкування Ліги Європи, Динамо – ні
Баєр (Леверкузен) – Славія (Прага) 4:0
Голи: Бейлі, 8, 32, Діабі, 59, Бельарабі, 90+1
Відеоогляд матчу Баєр – Славія
Лех Познань – Рейнджерс 0:2
Голи: Іттен, 31, Хаджі, 72
Наполі – Реал Сосьєдад 1:1
Голи: Зелінскі, 35 – Вілліан Хосе, 90+2
Відеоогляд матчу Наполі – Реал Сосьєдад
ПАОК – Гранада 0:0
ПСВ – Омонія 4:0
Голи: Мален, 36, Думфріс, 63 (пен), Піру, 90+1, 90+3
Нереалізований пенальті: Гомес, 70 (Омонія)
Рапід (Відень) – Молде 2:2
Голи: Ріцмаєр, 43, Ібрагімоглу, 90 – Ейкрем, 12, 46
Рієка – АЗ Алкмар 2:1
Голи: Менало, 52, Томечак, 90+3 – Вейндал, 57
Вилучення: Карлссон, 81 (АЗ Алкмар)
Стандард – Бенфіка 2:2
Голи: Ніколя, 12, Тапсоба, 60 – Евертон, 16, Піцці, 67
Хапоель Беер-Шева – Ніцца 1:0
Гол: Хатуель, 72
ЦСКА Софія – Рома 3:1
Голи: Родрігес, 5, Сове, 34, 55 – Міланезе, 22
Янг Бойз – ЧФР Клуж 2:1
Голи: Нсаме, 90+4 (пен), Гаудіно, 90+6 – Дебелюх, 84
Вилучення: Нсаме, 90+5 – Белгредян, 90, Джокович, 90+8
22:00. Брага – Зоря
22:00. Вільярреал – Карабах
22:00. Вольфсберг – Феєнорд
22:00. Хоффенхайм – Гент
22:00. Динамо Загреб – ЦСКА Москва
22:00. Лестер – AEK
22:00. Ліберец – Црвена Звезда
22:00. Лудогорець – ЛАСК
22:00. Маккабі Тель-Авів – Сівасспор
22:00. Селтік – Лілль
22:00. Спарта Прага – Мілан
22:00. Тоттенгем – Антверпен
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