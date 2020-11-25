Після того, як було зіграно частину матчів четвертого туру Ліги чемпіонів, визначилися частина команд, які вийшли в 1/8 фіналу. А відтак і команди, які вилетіли з турніру.

У вівторок, 24 листопада, відбулися матчі у чотирьох групах – E, F, G та H. І у двох з них вже відомі учасники плей-офф.

До теми Ліга чемпіонів: результати матчів 24 листопада – відео

У групі G, де виступає київське "Динамо", у наступний раунд вийшли іспанська "Барселона" та італійський "Ювентус". "Барселона" виграла усі чотири матчі та посідає перше місце. В останньому турі вона на виїзді розгромила київське "Динамо" резервним складом.

"Динамо" та угорський "Ференцварош" продовжать боротьбу за третє місце у квартеті та вихід в Лігу Європи.

Ще дві команди, які забезпечили собі вихід в 1/8 фіналу – в групі E. Тут в наступний раунд змагань вийшли англійський "Челсі" та іспанська "Севілья". Натомість французький "Ренн" та російський "Краснодар" розіграють між собою третє місце в групі.

Також вже точно відомо, що в 1/8 фіналу не вийде російський "Зеніт". Команда після чотирьох матчів набрала одне очко та посідає останнє місце в групі F. Німецька "Боруссія" (Дортмунд), італійський "Лаціо" та бельгійський "Брюгге" ведуть боротьбу за місце в плей-офф Ліги чемпіонів.

Решта матчів четвертого туру Ліги чемпіонів відбудеться у середу, 25 листопада. Тоді стане відомо більше команд, які вийшли в 1/8 фіналу, а які – вилетіли.