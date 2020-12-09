Помер колишній тренер збірної Аргентини Алехандро Сабелья. Відомий аргентинський тренер помер 8-го грудня на 66-у році життя.

Про смерть Алехандро Сабелья повідомляє Clarin. Його госпіталізували в день смерті Дієго Марадони.

Варте уваги Розслідування смерті Марадони: перші результати

Причина смерті Сабельї

У 2005 році Сабельї зробили ангіопластику через проблеми з серцем. Після чемпіонату світу-2014 він переніс рак гортані.

У тренера була діагностована вторинна дилатаційна кардіоміопатія. Повідомляється, що на погіршення його стану вплинули антибіотики, які він приймав через внутрішньолікарняну інфекцію.

Сабелью госпіталізували 25-го листопада.

Досягнення Сабельї