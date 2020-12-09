Помер колишній тренер збірної Аргентини Алехандро Сабелья
Помер колишній тренер збірної Аргентини Алехандро Сабелья. Відомий аргентинський тренер помер 8-го грудня на 66-у році життя.
Про смерть Алехандро Сабелья повідомляє Clarin. Його госпіталізували в день смерті Дієго Марадони.
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Причина смерті Сабельї
У 2005 році Сабельї зробили ангіопластику через проблеми з серцем. Після чемпіонату світу-2014 він переніс рак гортані.
У тренера була діагностована вторинна дилатаційна кардіоміопатія. Повідомляється, що на погіршення його стану вплинули антибіотики, які він приймав через внутрішньолікарняну інфекцію.
Сабелью госпіталізували 25-го листопада.
Досягнення Сабельї
- У 2009 році Сабелья очолив Естудіантес, який привів команду до перемоги в Копа Лібертадорес та в чемпіонаті Аргентини.
- З 2011 до 2014 року працював наставником Аргентини. У 2014 році Аргентина вийшла у фінал чемпіонату світу, де програла Німеччині.
- Як футболіст виступав за англійські Лідс і Шеффілд, та аргентинські Естудіантес і Рівер Плейт.
- Також Сабелья виступав за бразильський Греміо, аргентинський Феррокаріль Оесте та мексиканське Ірапуато.
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