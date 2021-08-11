Мессі перейшов у ПСЖ, Шахтар вийшов на Монако у Лізі чемпіонів: головні новини спорту 10 серпня

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі продовжить кар'єру у Франції, а донецький Шахтар вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Огляд головних новин спорту за 10 серпня у дайджесті Спорт 24.

Мессі став гравцем ПСЖ

10 серпня французький ПСЖ анонсував підписання контракту вже з ексфутболістом каталонської Барселони Ліонелем Мессі.

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ПСЖ опублікував відео з презентації, давши зрозуміти, що підписав контракт з Мессі. URL-адреса на сайті ПСЖ вказує, що клуб підписав угоду саме з Мессі (lionel-messi-psg-paris-saint-germain-mercato-2-1).

Ввечері Лео став гравцем ПСЖ офіційно.

Контракт Мессі з ПСЖ розрахований на два роки – до літа 2023 року. Але є можливість продовжити його ще на один рік.

Аргентинець буде грати за французів під 30 номером. Саме під ним Лео дебютував за Барселону. Зарплата Мессі буцімто складе 35 мільйонів євро на рік.

Шахтар вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар зумів подолати 3 раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. За сумою двох матчів "гірники" здолали бельгійський Генк (4:2).

Шахтар переміг Генк на виїзді з рахунком 2:1. Ідентична звитяга українського клубу була зафіксовано й 10 серпня у Києві.

Наступним суперником донеччан на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів буде французький Монако. "Монегаски" вибили чеську Спарту Прагу.

Перший матч у парі Монако – Шахтар має відбутися на полі французького клубу – 17 або 18 серпня. Матч-відповідь відбудеться на полі Шахтаря 24 або 25 серпня.

Колос вилетів з Ліги конференцій

Український футбол втратив вже другого представника у єврокубках. Після того, як Лігу конференцій УЄФА покинула полтавська Ворскла, сито кваліфікації нового турніру не подолав Колос.

Ковалівський клуб дещо несподівано поступився середняку чемпіонату Казахстану – Шахтарю Караганда.

Перший поєдинок на полі Колоса завершився нічиєю 0:0. Ідентичний рахунок було зафіксовано після основного та додаткового часу матчу-відповіді.

У підсумку доля путівки у плей-офф кваліфікації визначалася у серії пенальті. Колос не зміг реалізувати 3 удари та програв (3:1).