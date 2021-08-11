Месси стал игроком ПСЖ

10 августа французский ПСЖ анонсировал подписание контракта уже с экс-футболистом каталонской Барселоны Лионелем Месси.

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ПСЖ опубликовал видео с презентации, дав понять, что подписал контракт с Месси. URL-адрес на сайте ПСЖ указывает, что клуб подписал соглашение именно с Месси (lionel-messi-psg-paris-saint-germain-mercato-2-1).

Вечером Лео стал игроком ПСЖ официально.

Контракт Месси с ПСЖ рассчитан на два года – до лета 2023 года. Но есть возможность продлить его еще на один год.

Аргентинец будет играть за французов под 30 номером. Именно под ним Лео дебютировал за Барселону. Зарплата Месси якобы составит 35 миллионов евро в год.

Шахтер вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер сумел преодолеть 3 раунд квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "горняки" победили бельгийский Генк (4:2).

Шахтер победил Генк на выезде со счетом 2:1. Идентичная победа украинского клуба была зафиксирована и 10 августа в Киеве.

Следующим соперником дончан на пути в групповой этап Лиги чемпионов будет французский Монако. "Монегаски" выбили чешскую Спарту Прагу.

Первый матч в паре Монако – Шахтер должен состояться на поле французского клуба – 17 или 18 августа. Ответный матч состоится на поле Шахтера 24 или 25 августа.

Колос вылетел из Лиги конференций

Украинский футбол потерял уже второго представителя в еврокубках. После того, как Лигу конференций УЕФА покинула полтавская Ворскла, сито квалификации нового турнира не преодолел Колос.

Первый поединок на поле Колоса завершился ничьей 0:0. Идентичный счет был зафиксирован после основного и дополнительного времени ответного матча.

В итоге судьба путевки в плей-офф квалификации определялась в серии пенальти. Колос не смог реализовать 3 удара и проиграл (3:1).