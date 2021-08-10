Влітку 2021 року Мессі став вільним агентом. Його контракт з Барселоною закінчився. Сторони намагалися підписати нову угоду, але через фінансові обмеження, які були накладені на футбольний клуб, цього зробити не вдалося. 5 серпня Барселона офіційно повідомила, що Мессі покидає клуб. 8 серпня під час прощальної пресконференції Мессі розплакався.

Як це було Мессі розплакався під час прощальної пресконференції в Барселоні: відео

Зважаючи, що за Мессі не треба платити більше відступних, чимало клубів прагнули підписати гравця. Однак все впиралося в його зарплату. За даними журналістів, ПСЖ погодився платити 35 мільйонів євро на рік.

10 серпня ПСЖ виклав відео з презентації, давши зрозуміти, що підписав контракт з Мессі. URL-адреса на сайті ПСЖ вказує, що клуб підписав угоду саме з Мессі (lionel-messi-psg-paris-saint-germain-mercato-2-1)

Контракт Мессі з ПСЖ розрахований на два роки – до літа 2023 року. Але є можливість продовжити його ще на один рік.