Про приєднання форварда до команди повідомили на офіційному сайті клубу 11 серпня. Водночас у твітері Парі Сен-Жермен оприлюднили перші фото та відео гравця в футболці французького гранда.

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Я з нетерпінням починаю нову главу своєї кар'єри у Парижі,

– сказав Ліонель Мессі.

Він також зазначив, що вектор розвитку клубу повністю відповідає його амбіціям.

Окрім цього, додав, що "сповнений рішучості створити щось чудове для вболівальників".

Мессі покинув Барселону: коротко

У Мессі 30 червня закінчився контракт з Барселоною – він став вільним агентом.

Керівництво "синьо-гранатових" намагалося втримати аргентинця, але не вдалося.

Іспанський гранд 5 серпня на своєму сайті офіційно повідомив про відхід гравця.

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