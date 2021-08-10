Це дозволило йому обійти Кім Кардашян. На неї в інстаграмі підписані 243 мільйони чоловік.

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Найпопулярнішим користувачем соцмережі є форвард Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду, на якого підписані 325 мільйонів чоловік. Тобто Мессі ще потрібно набрати 79 мільйонів фоловерів, а це майже 2 населення України.

Всього Мессі у світі перебуває на шостій позиції:

Кріштіану Роналду (325 мільйонів підписників) Двейн Джонсон (260 мільйонів підписників) Аріана Гранде (258 мільйонів підписників) Кайлі Дженнер (256 мільйонів підписників) Селена Гомес (250 мільйонів підписників)

Що спричинило бум популярності Мессі?