Це дозволило йому обійти Кім Кардашян. На неї в інстаграмі підписані 243 мільйони чоловік.

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Найпопулярнішим користувачем соцмережі є форвард Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду, на якого підписані 325 мільйонів чоловік. Тобто Мессі ще потрібно набрати 79 мільйонів фоловерів, а це майже 2 населення України.

Всього Мессі у світі перебуває на шостій позиції:

  1. Кріштіану Роналду (325 мільйонів підписників)
  2. Двейн Джонсон (260 мільйонів підписників)
  3. Аріана Гранде (258 мільйонів підписників)
  4. Кайлі Дженнер (256 мільйонів підписників)
  5. Селена Гомес (250 мільйонів підписників)

Що спричинило бум популярності Мессі?