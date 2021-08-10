Мессі вибрав номер у ПСЖ

Паризький клуб запропонував Мессі взяти номер 30. Саме під ним Лео дебютував за Барселону у 2004 році.

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Цікаво, що 30 номер у французькій Лізі 1 зазвичай зарезервований для воротарів. Та через статус Мессі Ліга 1 навряд чи відмовить реєструвати форварда під цим номером.

Повідомляється, що альтернативним був 19 номер. Під ним Мессі також грав у юності.

У Барселоні Мессі в останні роки виступав під 10 номером. Футболіст ПСЖ Неймар, який грав з Лео у Барселоні, запропонував аргентинцю свій 10 номер. Але Ліонель відмовився.

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