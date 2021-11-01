Наразі Харлан бере участь у "Танцях із зірками". Виступ Ольги від 31 жовтня було показано у записі, вона отримала імунітет на один ефір.
Дивіться також Ольга Харлан зізналася, що порушила заборону на секс на Олімпіаді в Токіо: відео
"Я здала тест на COVID-19 та отримала позитивний результат, хоч я і вакцинована. Я почуваюся добре, якихось симптомів не відчуваю", – сказала Харлан.
Невдалий виступ Харлан на Олімпіаді-2020
- Українська шаблістка Ольга Харлан програла свій перший поєдинок на Олімпіаді в Токіо, припинивши боротьбу за медалі. Спортсменка поступилася китаянці Ян Хен Ю з рахунком 12:15.
- Одразу після поразки вона в інстаграмі опублікувала пост, в якому зауважила, що втомилася і відчула себе слабкою.
- Спортсменка назвала Олімпійські ігри-2020 "екзаменом, який вона провалила". Також вона оголосила, що бере паузу, аби трохи пожити без фехтування.