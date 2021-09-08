Для Корнієнка цей дебютний матч за збірну України. Головний тренер збірної Олександр Петраков вирішив використати його як лівого латераля.

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На 27-й хвилині українцям вдалася швидка контратака – Тимчик обігрався з Зінченком, отримавши пас на хід по правому флангу. Суперник за ним не встиг, тож він зробив простріл у штрафний майданчик. Там було одразу двоє українських футболістів – Сікан та Зубков. Але так вийшло, що м'яч пролетів в них за спинами. І долетів до Корнієнка, який був без опіки на межі штрафного.

У Корнієнка було достатньо часу, щоб зупинити його та підлаштувати собі під удар. Гравець пробив потужно у кут воріт, тож у Штанека не було шансів врятувати команду від пропущеного голу.

Відео голу Корнієнка у ворота збірної Чехії