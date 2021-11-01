Продаж квитків відбувається виключно онлайн на сайті ticketsbox.com. Вартість квитків становить від 200 до 800 грн.

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Процедура покупки квитка

Щоб купити квиток на гру, необхідно надати згоду про ознайомлення з правилами придбання та використання квитків, а також ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійде іменний електронний квиток (для кожної особи окремо).

Уболівальник купує квиток у певний сектор, на конкретний ряд та місце.

Квитки обміну та поверненню не підлягають, але в разі проведення матчу без глядачів кошти за квитки буде повернено в повному обсязі.

Умови для купівлі квитка

При цьому на стадіон не пустять без сертифікату про повну вакцинацію або негативний тест, зроблений не більше ніж за 72 години до старту матчу.

Після гри з Болгарією збірна України вирушить до Боснії на останній поєдинок відбору ЧС-2022.