Віктор Корнієнко повинен замінити в збірній України захисника київського Динамо Віталія Миколенка. Останній отримав ушкодження, яке не дозволить йому взяти участь у листопадовому зборі збірної України.

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Нагадаємо! Віктор Корнієнко дебютний матч за збірну України зумів зіграти лише 8 вересня 2021 року. У товариському матчі проти Чехії він відзначився забитим голом.

Збір "синьо-жовтих" розпочнеться 8 листопада в Києві. До збірної викликано 25 гравців.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Корнієнко (всі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар), Денис Гармаш (Динамо).

Ще сім гравців перебувають у резервному списку. В цьому переліку перебував і Віктор Корнієнко.

Резервний список: Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Ігор Харатін (Легія, Польща), Олександр Піхальонок (Дніпро-1).

У листопаді збірна України проведе два матчі: