Звільнення Шумського, Усик очолив рейтинг WBA: топ-новини спорту 1 березня

У понеділок, 1 березня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

1 березня виконуючий обов'язки головного тренера професійного футбольного клубу Львів Віталій Шумський покинув розташування команди.

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Клуб та наставник розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Разом із Шумським, залишив стан команди і його помічник Тарас Мазур. Сталося це після того, як Львів на власному полі поступився Динамо.

Віталій Шумський прийняв команду у жовтні 2020 року. Під його керівництвом "містяни" провели 9 матчів у рамках УПЛ. За цей час львів'яни здобули 3 перемоги, двічі зіграли внічию та ще 4 рази поступилися.

Ім’я нового наставника Львова буде оголошено у вівторок, 2 березня. За даними "ТаТоТаке", ним стане колишній тренер Полтави, Полісся та Черкащини Анатолій Безсмертний.

Непереможний український боксер Олександр Усик очолив рейтинг суперважковаговиків. Відразу за його спиною розташовувався Деонтей Уайлдер.

Цікаво, що чемпіонським титулом володіє британець Ентоні Джошуа, який у 2017 році завдав гучної поразки іншому українцю та легенді боксу Володимиру Кличку. Після чого Кличко-молодший завершив кар'єру.

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Олександр Усик Деонтей Уайлдер Богдан Діну Луїс Ортіс Енді Руїз Адам Ковнацький Чарльз Мартін Агіт Кабайел Кріс Арреаола Мішель Хантер

У 18-у турі УПЛ мало відбутися дербі між Львовом та Рухом. Однак гру перенесли. Нова дата поки невідома.

Львів та Рух мали між собою зіграти 13 березня (базова дата). Але керівництво Львова звернулося з проханням до УПЛ перенести цей матч на пізніший термін. Рух погодив перенести матч.

Коли саме команди зіграють між собою – невідомо. Як і не вказані причини, чому Львів звернувся з проханням про перенесення матчу.

Львів та Рух свої домашні матчі в УПЛ проводять на "Арені Львів". Саме на цьому стадіоні збірна України наприкінці березня проведе два матчі у відборі на ЧС-2022 – проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня). Українські борці завоювали 21 медаль на найпрестижнішому турнірі перед Олімпіадою

У неділю, 28 лютого, завершився Київський міжнародний турнір, який був присвячений видатним українським борцям та тренерам, де змагались учасники з 33 країн світу. Українські борці здобули 21 нагороду.