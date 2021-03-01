Усик підійнявся на перше місце у рейтингу WBA
Непереможний український боксер Олександр Усик очолив рейтингу суперважковаговиків. Відразу за його спиною розташовувався Деонтей Уайлдер.
Джерело:WBA
Оновлений рейтинг
Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оприлюднила оновлений рейтинг боксерів. Українець Олександр Усик підійнявся на перше місце.
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Цікаво, що чемпіонським титулом володіє британець Ентоні Джошуа, який у 2017 році завдав гучної поразки іншому українцю та легенді боксу Володимиру Кличку. Після чого Кличко-молодший завершив кар'єру.
Тревор Браян 30 січня в 11 раунді переміг Бермейна Стіверна та став новим володарем тимчасового титулу WBA у суперважкій вазі. У тому поєдинку Браян неодноразово викидав потужні комбінації, які змусили суддю зупинити сутичку.
Топ-10 рейтингу у хевівейті
- Олександр Усик
- Деонтей Уайлдер
- Богдан Діну
- Луїс Ортіс
- Енді Руїз
- Адам Ковнацький
- Чарльз Мартін
- Агіт Кабайел
- Кріс Арреаола
- Мішель Хантер
Останній бій Усика: коротко
- Український боксер 31 жовтня провів свій поєдинок проти Дерека Чісори. Бій видався доволі складним для обох спортсменів та тривав усі 12 раундів.
- На ринзі Усик був більш активним у пересуванні канвасом, але його суперник виявився "міцним горішком". У шостому раунді Олександр ледь не відправив британця у нокаут. Однак Дерека врятував сигнал про завершення раунду.
- Долю переможця двобою вирішували лише рефері. За одноголосним рішенням суддів перемогу святкував Усик, для якого ця звитяга стала 18-ю поспіль на професійному ринзі.
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