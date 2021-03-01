У 18-у турі УПЛ мало відбутися дербі між Львовом та Рухом. Однак гру перенесли. Нова дата поки невідома.

Львів та Рух мали між собою зіграти 13 березня (базова дата). Але керівництво Львова звернулося з проханням до УПЛ перенести цей матч на пізніший термін. Рух погодив перенести матч.

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Коли саме команди зіграють між собою – невідомо. Як і не вказані причини, чому Львів звернувся з проханням про перенесення матчу.

Варто додати, що Львів та Рух свої домашні матчі в УПЛ проводять на "Арені Львів". Саме на цьому стадіоні збірна України наприкінці березня проведе два матчі у відборі на ЧС-2022 – проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня). Керівництво Української асоціації футболу звернулося до дирекції стадіону, щоб за три тижні до цих матчів там не проводили жодних інших ігор – у тренерського штабу збірної є побоювання щодо стану газону.

Обидві команди цей матч могли зіграти і на стадіоні "Україна". Однак директор з розвитку Карпат Сергій Болотніков заявив, що до клубу не зверталися щодо оренди стадіону на цей матч.

Додамо, що Львів і так має один перенесений матч ще зіграти. Мова йде про гру першого кола проти Минаю – команди так і не зіграли між собою в першому турі.