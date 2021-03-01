Дербі між Львовом та Рухом перенесли на невизначений термін
У 18-у турі УПЛ мало відбутися дербі між Львовом та Рухом. Однак гру перенесли. Нова дата поки невідома.
Джерело:УПЛ
Львів та Рух мали між собою зіграти 13 березня (базова дата). Але керівництво Львова звернулося з проханням до УПЛ перенести цей матч на пізніший термін. Рух погодив перенести матч.
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Коли саме команди зіграють між собою – невідомо. Як і не вказані причини, чому Львів звернувся з проханням про перенесення матчу.
Варто додати, що Львів та Рух свої домашні матчі в УПЛ проводять на "Арені Львів". Саме на цьому стадіоні збірна України наприкінці березня проведе два матчі у відборі на ЧС-2022 – проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня). Керівництво Української асоціації футболу звернулося до дирекції стадіону, щоб за три тижні до цих матчів там не проводили жодних інших ігор – у тренерського штабу збірної є побоювання щодо стану газону.
Обидві команди цей матч могли зіграти і на стадіоні "Україна". Однак директор з розвитку Карпат Сергій Болотніков заявив, що до клубу не зверталися щодо оренди стадіону на цей матч.
Додамо, що Львів і так має один перенесений матч ще зіграти. Мова йде про гру першого кола проти Минаю – команди так і не зіграли між собою в першому турі.
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