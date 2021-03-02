В понедельник, 1 марта, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

ФК Львов уволил Виталия Шумского с должности тренера

1 марта исполняющий обязанности главного тренера профессионального футбольного клуба Львов Виталий Шумский покинул расположение команды.

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Клуб и наставник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Шумским, покинул состав команды и его помощник Тарас Мазур. Произошло это после того, как Львов на собственном поле уступил Динамо.

Виталий Шумский принял команду в октябре 2020 года. Под его руководством "горожане" провели 9 матчей в рамках УПЛ. За это время львовяне одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и еще 4 раза уступили.

Имя нового наставника Львова будет объявлено во вторник, 2 марта. По данным "ТаТоТаке", им станет бывший тренер Полтавы, Полесья и Черкащины Анатолий Бессмертный.

Усик взобрался на первое место в рейтинге WBA

Непобедимый украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг супертяжеловесов. Сразу за его спиной располагался Деонтей Уайлдер.

Интересно, что чемпионским титулом владеет британец Энтони Джошуа, который в 2017 году нанес громкое поражение другому украинцу и легенде бокса Владимиру Кличко. После чего Кличко-младший завершил карьеру.

Топ-10 рейтинга в хэвивейте:

Александр Усик

Деонтей Уайлдер

Богдан Дину

Луис Ортис

Энди Руиз

Адам Ковнацкий

Чарльз Мартин

Агит Кабайел

Крис Арреаола

Мишель Хантер

Дерби между Львовом и движением перенесли

В 18-м туре УПЛ должно было состояться дерби между Львовом и Рухом. Однако игру перенесли. Новая дата пока неизвестна.

Львов и Рух должны были между собой сыграть 13 марта (базовая дата). Но руководство Львова обратилось с просьбой к УПЛ перенести этот матч на более поздний срок. Рух согласовал перенос матча.

Когда именно команды сыграют между собой – неизвестно. Как и не указаны причины, почему Львов обратился с просьбой о переносе матча.

К слову. Львов и Рух свои домашние матчи в УПЛ проводят на "Арене Львов". Именно на этом стадионе сборная Украины в конце марта проведет два матча в отборе на ЧМ-2022 – против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).

Украинские борцы завоевали 21 медаль на самом престижном турнире перед Олимпиадой

В воскресенье, 28 февраля, завершился Киевский международный турнир, который был посвящен выдающимся украинским борцам и тренерам, где соревновались участники из 33 стран мира. Украинские борцы получили 21 награду.