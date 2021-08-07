"Бронза" Горуни, новий тренер збірної України: топ-новини спорту 6 серпня

У п'ятницю, 6 серпня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Український каратист Горуна – бронзовий призер Олімпіади-2020

Станіслав Горуна вийшов у півфінал Олімпіади-2020 у куміте (до 75 кілограмів). Український каратист їде в Україну з бронзовою нагородою.

Цікаво Бронза Горуни, феєрія веслувальників, заявка на медаль синхроністок: підсумки Олімпіади 6 серпня

У півфінальній сутичці суперником українця став каратист із Італії Луїджі Буза. З перших секунд каратисти не форсували подій, але один бал (юко) в атаці першим заробив італієць.

Станіслав блискавично піймав суперника на помилці та зробив підсічку. Але на бали цей момент не тягнув. Ще два бали заробив Буза (0:3). Дуже складно давався цей бій українцю.

На жаль, Горуна не зміг відіграти відставання та здобув "бронзу" Олімпійських ігор у Токіо. Львів'янин приніс Україні другу нагороду у карате на японській землі.

Першу медаль для нашої країни принесла Анжеліка Терлюга.

Президент УАФ натякнув на нового тренера збірної України

Вже найближчими днями збірна України з футболу отримає новий тренерський штаб. Президент УАФ Андрій Павелко розповів, коли фанати дізнаються наступника Андрія Шевченка.

У понеділок, 9 серпня, відбудеться виконком УАФ, де буде представлено новий тренерський штаб "синьо-жовтих": "У нас немає фінансових питань і проблем з жодним із кандидатів, так само як ні з ким і з колишнього штабу збірної. Можу запевнити, що для тренерського штабу, який очолить збірну України, ніколи не буде питання фінансів стояти на першому місці".

Новий тренерський штаб готуватиме команду до поєдинків відбору чемпіонату світу-2022. Найближчі відбіркові матчі для "синьо-жовтих" – 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома з французами.

Кандидати на пост тренера збірної України

1 серпня стало відомо, що контракт Андрія Шевченка з УАФ закінчився. Андрій Миколайович подякував усім за роботу. Разом із ним більше у "синьо-жовтій" команді не працюватуть помічники українця Андреа Малдера та Олександр Шовковський.

Сергій Ребров став одним із головних кандидатів на цю посаду у національній команді. Наставник вже навіть шукає варіанти, як йому достроково розірвати контракт із клубом Аль-Айн, яким зараз керує фахівець.

Серед варіантів очолити збірну є легендарний тренер Мирон Маркевич, який вже раніше працював із "синьо-жовтими".

Білоруських тренерів видворили з Олімпійських ігор в Токіо

На тлі ситуації навколо білоруської легкоатлетки Крістіни Тімановської, яку намагалися силою змусити перервати виступ на Олімпіаді в Токіо і повернутися з Японії на батьківщину, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) в п'ятницю, 6 серпня, відкликав акредитацію у двох тренерів спортсменки: Артура Шумака і Юрія Мойсєвіча.

Вони вже покинули Олімпійське селище, але МОК "надасть їм можливість висловитися", відзначили в комітеті. Вони повинні будуть покинути Токіо.

Комітет зазначає, що рішення було прийнято в якості тимчасового заходу в інтересах благополуччя спортсменів з Білорусі, які все ще знаходяться в Токіо.

Скандал довкола Тімановської: коротко

Скандал розгорівся на Олімпіаді в Токіо. Тімановська публічно висловила обурення через те, що дівчину змушували бігти не лише свою естафету, але й замість інших спортсменок з Білорусі.

Спортсменка розкритикувала спортивне керівництво країни, через що тепер не може повернутись у Білорусь через небезпеку.

Олексій Середа став автором історичного досягнення на Олімпіаді

Український стрибун Олексій Середа пройшов у півфінал стрибків у воду на Олімпійських Іграх у Токіо. Середа був останнім представником України у стрибках у воду, який вийшов на кваліфікацію.

Уродженець Миколаєва посів 6 місце у кваліфікації, завдяки чому здобув путівку у півфінал чоловічих олімпійських змагань зі стрибків у воду з вишки (10 метрів).

Олексій Середа став першим в історії України стрибуном у воду, який подолав етап кваліфікації. 15-річний спортсмен продовжить боротьбу за фінал у наступній стадії.