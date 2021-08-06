Новий тренер вже на порозі збірної України

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів, коли збірна України отримає нового головного тренера. Очільник навіть натякнув на його громадянство.

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У понеділок, 9 серпня, відбудеться виконком УАФ, де буде представлено новий тренерський штаб "синьо-жовтих": "У нас немає фінансових питань і проблем з жодним із кандидатів, так само як ні з ким і з колишнього штабу збірної. Можу запевнити, що для тренерського штабу, який очолить збірну України, ніколи не буде питання фінансів стояти на першому місці".

Розповів Павелко і про те, чи можна буде побачити біля керма збірної іноземного спеціаліста.

Я впевнений, що в Україні багато своїх фахівців, які набагато краще знають і розуміють наш футбол. І я впевнений, що саме українські фахівці будуть очолювати нашу збірну,

– відповів Андрій Павелко.

Новий тренерський штаб готуватиме команду до поєдинків відбору чемпіонату світу-2022. Найближчі відбіркові матчі для "синьо-жовтих" – 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома з французами.

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