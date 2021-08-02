Як повідомила редакція телеканалів "Футбол", а пізніше підтвердив і відомий журналіст Ігор Циганик, Сергій Ребров знаходиться в числі основних кандидатів на роль тренера збірної України, поряд з Мироном Маркевичем.

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За словами джерела, у Реброва є можливість розірвати контракт з Аль-Айном передчасно, що дозволить йому очолити національну команду України.

Ребров вже почав переговори зі своїми агентами щодо передчасного розриву контракту, пояснив Циганик.

Хто може очолити збірну України за коефіцієнтами Favbet? Есперти ймовірність призначення Реброва тренером збірної України до 1 вересня 2021 року оцінили коефіцієнтом 3. На призначення Мирона Маркевича виставили коефіцієнт 1,5. Коефіцієнт 7 – так оцінили ймовірність призначення Руслана Ротаня.

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