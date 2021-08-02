Як повідомила редакція телеканалів "Футбол", а пізніше підтвердив і відомий журналіст Ігор Циганик, Сергій Ребров знаходиться в числі основних кандидатів на роль тренера збірної України, поряд з Мироном Маркевичем.
До слова Маркевич, Ребров чи повернеться Шевченко: хто може очолити збірну України
За словами джерела, у Реброва є можливість розірвати контракт з Аль-Айном передчасно, що дозволить йому очолити національну команду України.
Ребров вже почав переговори зі своїми агентами щодо передчасного розриву контракту, пояснив Циганик.
Андрій Шевченко покинув збірну України: коротко
- 1 серпня Андрій Шевченко заявив, що його контракт з УАФ закінчився. Він подякував усім за роботу. Це зробив і його помічник Андреа Малдера.
- Хоча в червні 2020 року УАФ запропонували Шевченку контракт на 2,5 роки (до 31 грудня 2022 року), а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.
- На 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України. Йому доведеться готувати команду до матчів відбору ЧС-2022. Найближчі матчі відбору для збірної України – 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома зі збірною Франції.