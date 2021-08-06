Уродженець Миколаєва посів 6-е місце у кваліфікації, завдяки чому здобув путівку у півфінал чоловічих олімпійських змагань зі стрибків у воду з вишки (10 метрів).

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Олексій Середа став першим в історії України стрибуном у воду, який подолав етап кваліфікації. 15-річний спортсмен продовжить боротьбу за фінал у наступній стадії.

Що сказав сам спортсмен

Юний спортсмен не розраховує на медалі, але хотів би пробитися у фінал.

Не очікую від себе якихось медалей. Очікую від себе хороший виступ і все. Не можу сподіватися на медалі, тому що там дуже сильні суперники, а я ще у юному віці і мені ще з ними важко змагатися,

– сказав він.

"Ми не ставили особливого завдання. Потрапити у фінал – було б добре. І показати хороший виступ. Мій вік? Так, це моя перевага, на мене не тисне те, що я дорослий, це мої однолітки, наприклад, а я маю змагатися. А я гадаю так: добре стрибати, показати виступ і все. Тому це плюс", – підсумував Середа

Півфінал олімпійського турніру за участю українця відбудеться 7 серпня о 04:00 за київським часом.