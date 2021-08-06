Вони вже покинули Олімпійське селище, але МОК "надасть їм можливість висловитися", відзначили в комітеті. Вони повинні будуть покинути Токіо.
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Комітет зазначає, що рішення було прийнято в якості тимчасового заходу в інтересах благополуччя спортсменів з Білорусі, які все ще знаходяться в Токіо.
Скандал довкола Тімановської: коротко
- Скандал розгорівся на Олімпіаді в Токіо. Тімановська публічно висловила обурення через те, що дівчину змушували бігти не лише свою естафету, але й замість інших спортсменок з Білорусі.
- Спортсменка розкритикувала спортивне керівництво країни, через що тепер не може повернутись у Білорусь через небезпеку.
- Її намагалися змусити покинути Японію та повернутись додому, але Тімановська в аеропорту звернулася до правоохоронців та попросила захисту.
- Тімановська переконана, що її б могли кинути за ґрати після повернення у Білорусь.
- Тімановська прибула до Варшави літаком в середу ввечері. Вона летіла з Токіо з пересадкою у Відні. Польща надала Тімановській гуманітарну візу, щоб вона могла втекти від білоруського режиму.