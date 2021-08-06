У спортивній ходьбі на 50 кілометрів виступало три українця: Банзерук Іван, Літанюк Валерій та Закальницький Мар'ян. Банзерук зійшов з дистанції. Закальницький та Літанюк фінішували 25 і 39 відповідно.

До теми Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

У веслуванні на каное українська двійка Лузан Людмила/Четверікова Анастасія з першого місця вийшла до півфіналу Олімпіади. У веслуванні і інші українці успішно виступили. Павло Алтухов та Юрій Вандюк кваліфікувалися до півфіналу на каное на дистанції 1000 м. Продовжує боротися за нагороди збірна України (вісімка) на байдарці.

Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко подолали кваліфікацію та вийшли до фіналу з художньої гімнастики.

Оксана Лівач у вільній боротьбі у категорії до 50 кг перемогла Ібріс Абят, а у 1/4 фіналу поступилася китаянці Сунь Янань. Завдяки тому, що китаянка вийшла до фіналу українка завтра продовжить боротьбу за бронзову медаль у втішному турнірі.

Каратистка Аніта Серьогіна у куміте до 61 кг не змогла подолати груповий етап змагань, посівши третє місце у групі В. А от Станіслав Горуна у ваговій категорії до 75 кг з другого місця вийшов з групи і у півфіналі поступився італійцю Луїджі Бузу, який, до речі, надалі став олімпійським чемпіоном. Горуна став бронзовим призером Олімпіади та приніс 14 медаль Україні.

15-тирічний Олексій Середа впевнено подолав кваліфікацію у стрибках у воду з вишки 10 м і завтра у півфіналі буде боротися за вихід до фіналу.

У велоспорті сьогодні відбувався жіночий спринт на треку. Олена Старікова зуміла вийти в 1/8 фіналу. Любов Басова спочатку програла в 1/32 фіналу, після чого не змогла перемогти і у втішному заїзді.

У спортивній ходьбі на 20 км брали участь три українки: Людмила Оляновська, Марія Сахарук та Ганна Шевчук. Найкраще серед них виступила Марія Сахарук – фінішувала 19. Ганна Шевчук та Людмила Оляновська фінішували відповідно на 27 та 43 місцях.

В артистичному плаванні у протистоянні вісімок успішно виступила збірна України. За підсумками технічної програми українки посідають 3-є місце. У суботу, 7 серпня, фінал завершить довільна програма.

Медальні результати Олімпіаді-2020 6 серпня

Легка атлетика

Чоловіки – спортивна ходьба 50 км

1. Давид Томала (Польща)

2. Йонатан Гільберт (Німеччина)

3. Еван Данфі (Канада)

Пляжний волейбол

Жіночий фінал

1. Ейпріл Росс/Алікс Клайнман (США)

2. Таліква Кленсі/Маріафе Артачо (Австралія)

3. Йоана Гайдріх/Анук Верже-Депре (Швейцарія)

Футбол

Жіночий турнір

1. Канада

2. Швеція

3. Мексика

Бокс

Чоловіки, 91 кг

1. Хуліо Сесар ла Крус (Куба)

2. Гаджімагомедов Муслім (РОК)

3. Девід Н'їка (Нова Зеландія)

3. Абнер Тейшейра (Бразилія)

Сучасне п'ятиборство

Жінки

1. Кейт Френч (Велика Британія)

2. Лаура Асадаускайте (Литва)

3. Саролта Ковач (Угорщина)

Велоспорт, трек

Чоловічий спринт

1. Гаррі Лаврейсен (Нідерланди)

2. Джеффрі Гогланд (Нідерланди)

3. Джек Карлін (Велика Британія)

Жіночий медісон

1. Велика Британія

2. Данія

3. РОК

Спортивна ходьба

Жінки – 20 км

1. Антонелла Пальмісано (Італія)

2. Сандра Аренас (Колумбія)

3. Лю Хун (Китай)

Карате

Куміте чоловіки до 75 кг

1. Луїджі Буза (Італія)

2. Рафаель Агаєв (Азербайджан)

3. Габор Харспатакі (Угорщина)

3. Горуна Станіслав (Україна)

Ката чоловіки

1. Рьо Кіюна (Японія)

2. Даміан Кінтеро (Іспанія)

3. Алі Софуоглу (Туреччина)

3. Аріель Торрес (США)

Куміте жінки до 61 кг

1. Йована Прекович (Сербія)

2. Інь Сяоянь (Китай)

3. Гіана Фарук (Єгипет)

3. Мерве Чобан (Туреччина)

Скелелазіння

Багатоборство. Жінки

1. Яня Гарнбрет (Словенія)

2. Міхо Нонака (Японія)

3. Акійо Ногучі (Японія)

Спортивна боротьба

Жінки. Вільна боротьба – 53 кг

1. Мукайда Маю (Японія)

2. Пан Цяньюй (Китай)

3. Бат-Очірин Болортуяа (Монголія)

3. Колодинська Ванесса (Білорусь)

Чоловіки. Вільна боротьба – 125 кг

1. Ґейбл Стівесон (США)

2. Гено Петріашвілі (Грузія)

3. Таха Акгюль (Туреччина)

3. Амір Хоссейн Заре (Іран)

Чоловіки. Вільна боротьба – 74 кг

1. Сідаков Заурбек (РОК)

2. Магомедхабіб Кадімагомедов (Білорусь)

3. Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан)

3. Даніяр Кайсанов (Казахстан)

Легка атлетика

Чоловіки – естафета 4х100

1. Італія

2. Велика Британія

3. Канада

Жінки – естафета 4х100

1. Ямайка

2. США

3. Велика Британія

Жінки – 1500 м

1. Фаіт Кіп'єгон (Кенія)

2. Лора Муір (Велика Британія)

3. Сіфан Хассан (Нідерланди)

Чоловіки – 5000 м

1. Джошуа Кіпруі Чептегей (Уганда)

2. Мохаммед Ахмед (Канада)

3. Пол Кіпкемой Челімо (США)

Жінки – 400 м

1. Шона Міллер (Багамські Острови)

2. Мерілейді Пауліно (Домінікана Республіка)

3. Еллісон Фелікс (США)

Жінки – спис

1. Лю Шиїн (Китай)

2. Марія Андрейчик (Польща)

3. Келсі-Лі Робертс (Австралія)

Хокей на траві

Жінки

1. Нідерланди

2. Аргентина

3. Велика Британія

Настільний теніс

Чоловіки. Командний турнір

1. Китай

2. Німеччина

3. Корея