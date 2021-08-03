Шовковський подякував Шевченку за можливість приєднатися до тренерського штабу нашої збірної та президенту УАФ Андрію Павелку, який підтримав його кандидатуру.

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Хочу подякувати кожному, із ким довелося співпрацювати у цей період – від медичного персоналу до адміністративного,

– зазначив Шовковський.

На думку українця, це були фантастичні три роки, де він працював з професіоналами своєї справи. Шовковський зазначив, що українська збірна пройшла чудовий шлях у Лізі Націй до фантастичного виступу у кваліфікації до Євро-2020.

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