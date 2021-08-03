Шовковський подякував Шевченку за можливість приєднатися до тренерського штабу нашої збірної та президенту УАФ Андрію Павелку, який підтримав його кандидатуру.
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Хочу подякувати кожному, із ким довелося співпрацювати у цей період – від медичного персоналу до адміністративного,
– зазначив Шовковський.
На думку українця, це були фантастичні три роки, де він працював з професіоналами своєї справи. Шовковський зазначив, що українська збірна пройшла чудовий шлях у Лізі Націй до фантастичного виступу у кваліфікації до Євро-2020.
Андрій Шевченко покинув збірну України: що відомо
- 1 серпня Андрій Шевченко заявив, що його контракт з УАФ закінчився. Він подякував усім за роботу. Це зробив і його помічник Андреа Малдера.
- Хоча в червні 2020 року УАФ запропонували Шевченку контракт на 2,5 роки (до 31 грудня 2022 року), а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.
- На 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України. Йому доведеться готувати команду до матчів відбору ЧС-2022. Найближчі матчі відбору для збірної України – 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома зі збірною Франції.