Борчиня Черкасова здобула "бронзу" Олімпіади-2020
Алла Черкасова 3 серпня провела свою сутичку за бронзову нагороду Олімпіади-2020, яка стала останньою у її кар'єрі. Українська борчиня їде в Україну з "бронзою".
Як це було Як Черкасова здобула "бронзу" на Олімпіаді: відео бою та церемонія нагородження
Представниця Львівської області у бронзовому фіналі зустрічалась із Сарою Досьо з Японії. Алла Черкасова активніше розпочала поєдинок у ваговій категорії до 68 кілограмів.
Черкасова поклала на лопатки суперницю – туше (0:2). Українка здійснила мрію та прохання сина – здобула медаль. Черкасова – бронзова призерка Олімпіади-2020. Для Алли Олімпійські ігри у Токіо були останніми у кар'єрі.
Шахтар переміг перший матч у Лізі чемпіонів
3 серпня в рамках першого матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Шахтар в Бельгії грав проти Генка.
Бельгійці виграли перший тайм завдяки голу найкращого бомбардира команди Пауля Онуачу. Але в другій половині поєдинку "гірники" змогли двічі забити у ворота "Генка". Зробили це бразильці, а саме Тете, який реалізував пенальті, і Алан Патрік.
Шахтар виграв матч з рахунком 2:1.
Беленюк та Насібов гарантували медалі Олімпіади-2020
Жан Беленюк і Парвіз Насібов, котрі виступають у боротьбі греко-римського стилю провели чудовий день. За його підсумками обоє кваліфікувалися до фіналу, де проведуть сутичку за золоту медаль. Це означає, що мінімум срібні нагороди вони собі гарантували. Беленюк здолав у півфіналі хорватського спортсмена, а Насібов в драматичному бою ліквідував єгиптянина.
У вільній боротьбі Ірина Коляденко дійшла до півфіналу, де поступилася борчині з Киргизстану. Тепер Ірині 4 серпня належить провести сутичку за бронзову медаль. Алла Черкасова, до слова, свій бій за бронзову нагороду виграла.
Олексій Лень став гравцем Сакраменто
Український баскетболіст Олексій Лень підписав контракт з Сакраменто Кінгз. Контракт українця з клубом розрахований на 2 роки.
Лень раніше вже грав за "Кінгз" у другій половині сезону НБА 2019/20.
Що відомо про Леня
- Олексій Лень – 5-й номер драфту НБА 2013 року. Тоді він був обраний клубом Фінікс Санз. Провівши в Арізоні кілька сезонів, українець перебрався в Атланту Хоукс.
- 28-річний Лень минулий сезон починав в Торонто Репторс, після чого був обміняний у Вашингтон Візардс. У регулярному чемпіонаті-2020/2021 центровий набирав в середньому 6,6 очка, 4,1 підбору і 1,0 блок-шота в 64 матчах (42 в старті).
- Лень у складі Вашингтона провів 57 матчів, набираючи в середньому 7,1 очок за гру.