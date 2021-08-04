Борчиня Черкасова здобула "бронзу" Олімпіади-2020

Алла Черкасова 3 серпня провела свою сутичку за бронзову нагороду Олімпіади-2020, яка стала останньою у її кар'єрі. Українська борчиня їде в Україну з "бронзою".

Як це було Як Черкасова здобула "бронзу" на Олімпіаді: відео бою та церемонія нагородження

Представниця Львівської області у бронзовому фіналі зустрічалась із Сарою Досьо з Японії. Алла Черкасова активніше розпочала поєдинок у ваговій категорії до 68 кілограмів.

Черкасова поклала на лопатки суперницю – туше (0:2). Українка здійснила мрію та прохання сина – здобула медаль. Черкасова – бронзова призерка Олімпіади-2020. Для Алли Олімпійські ігри у Токіо були останніми у кар'єрі.

Шахтар переміг перший матч у Лізі чемпіонів

3 серпня в рамках першого матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Шахтар в Бельгії грав проти Генка.

Бельгійці виграли перший тайм завдяки голу найкращого бомбардира команди Пауля Онуачу. Але в другій половині поєдинку "гірники" змогли двічі забити у ворота "Генка". Зробили це бразильці, а саме Тете, який реалізував пенальті, і Алан Патрік.

Шахтар виграв матч з рахунком 2:1.

Беленюк та Насібов гарантували медалі Олімпіади-2020

Жан Беленюк і Парвіз Насібов, котрі виступають у боротьбі греко-римського стилю провели чудовий день. За його підсумками обоє кваліфікувалися до фіналу, де проведуть сутичку за золоту медаль. Це означає, що мінімум срібні нагороди вони собі гарантували. Беленюк здолав у півфіналі хорватського спортсмена, а Насібов в драматичному бою ліквідував єгиптянина.

У вільній боротьбі Ірина Коляденко дійшла до півфіналу, де поступилася борчині з Киргизстану. Тепер Ірині 4 серпня належить провести сутичку за бронзову медаль. Алла Черкасова, до слова, свій бій за бронзову нагороду виграла.

Олексій Лень став гравцем Сакраменто

Український баскетболіст Олексій Лень підписав контракт з Сакраменто Кінгз. Контракт українця з клубом розрахований на 2 роки.

Лень раніше вже грав за "Кінгз" у другій половині сезону НБА 2019/20.

Що відомо про Леня