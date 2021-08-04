Борчиха Черкасова завоевала "бронзу" Олимпиады-2020
Алла Черкасова 3 августа провела свою схватку за бронзовую награду Олимпиады-2020, которая стала последней в ее карьере. Украинская борчиха едет в Украину с "бронзой".
Как это было Как Черкасова получила "бронзу" на Олимпиаде: видео боя и церемония награждения
Представительница Львовской области в бронзовом финале встречалась с Сарой Досе из Японии. Алла Черкасова активнее начала поединок в весовой категории до 68 килограммов.
Черкасова положила на лопатки соперницу – туше (0:2). Украинка осуществила мечту и просьбу сына – получила медаль. Черкасова – бронзовая призерка Олимпиады-2020. Для Аллы Олимпийские игры в Токио были последними в карьере.
Шахтер победил в первом матче в Лиге чемпионов
3 августа в рамках первого матча 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов Шахтер в Бельгии играл против Генка.
Бельгийцы выиграли первый тайм благодаря голу лучшего бомбардира команды Пауля Онуачу. Но во второй половине поединка "горняки" смогли дважды забить в ворота "Генка". Сделали это бразильцы, а именно Тете, реализовавший пенальти, и Алан Патрик.
Шахтер выиграл матч со счетом 2:1.
Беленюк и Насибов гарантировали медали Олимпиады-2020
Жан Беленюк и Парвиз Насибов, выступающие в борьбе греко-римского стиля, провели замечательный день. По его итогам оба квалифицировались в финал, где проведут схватку за золотую медаль. Это значит, что минимум серебряные награды они себе гарантировали. Беленюк одолел в полуфинале хорватского спортсмена, а Насибов в драматическом бою ликвидировал египтянина.
В вольной борьбе Ирина Коляденко дошла до полуфинала, где уступила борчихе из Кыргызстана. Теперь Ирине 4 августа предстоит провести схватку за бронзовую медаль. Алла Черкасова, к слову, свой бой за бронзовую награду выиграла.
Алексей Лень стал игроком Сакраменто
Украинский баскетболист Алексей Лень подписал контракт с Сакраменто Кингз. Контракт украинца с клубом рассчитан на 2 года.
Лень ранее уже играл за "Кингз" во второй половине сезона НБА 2019/20.
Что известно о Лене
- Алексей Лень – 5-й номер драфта НБА 2013 года. Тогда он был выбран клубом Финикс Санз. Проведя в Аризоне несколько сезонов, украинец перебрался в Атланту Хоукс.
- 28-летний Лень прошлый сезон начинал в Торонто, после чего был обменян в Вашингтон Уизардс. В регулярном чемпионате-2020/2021 центровой набирал в среднем 6,6 очка, 4,1 подбора и 1,0 блок-шота в 64 матчах (42 в старте).
- Лень в составе Вашингтона провел 57 матчей, набирая в среднем 7,1 очка за игру.