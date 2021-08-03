Лень раніше вже грав за "Кінгз" у другій половині сезону НБА 2019/20.

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Що відомо про Леня

Олексій Лень – 5-й номер драфту НБА 2013 року. Тоді він був обраний клубом Фінікс Санз. Провівши в Арізоні кілька сезонів, українець перебрався в Атланту Хоукс.

28-річний Лень минулий сезон починав в Торонто Репторс, після чого був обміняний у Вашингтон Візардс. У регулярному чемпіонаті-2020/2021 центровий набирав в середньому 6,6 очка, 4,1 підбору і 1,0 блок-шота в 64 матчах (42 в старті).

Лень у складі Вашингтона провів 57 матчів, набираючи в середньому 7,1 очок за гру.