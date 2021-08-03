У матчі за третє місце Алла Черкасова зустрічалася з представницею Японії Сарою Досьо. І перемогла завдяки вдало проведеній атаці – туше. Завдяки цій перемозі Черкасова здобула бронзову медаль Олімпіади-2020.

Як це було Втілила мрію у реальність: борчиня Черкасова феєрично здобула "бронзу" Олімпіади-2020

Для збірної України – це перша олімпійська нагорода у жіночій боротьбі з Пекіну-2008.

"Неймовірно щаслива, що привезу синові обіцяну олімпійську медаль. За свій великий спортивний вік так багато людей, які були поруч у різні періоди й допомагали хто словом, хто справою. Вдячна всій Україні та Богові за цю нагороду. Було складно налаштуватися, та я була готова боротися, адже розуміла, що це, можливо останні шість хвилин у моїй кар'єрі", – заявила після бою Черкасова

Відео виступу Черкасової в бою за третє місце

Після цього відбулася традиційна церемонія нагородження. Алла Черкасова отримала свою бронзову медаль.



Церемонія нагородження, Алла Черкасова друга зліва / Фото Getty Images

Медаль, яку здобула Алла Черкасова, стала сьомою для збірної України. В активі нашої команди одна срібна нагорода та ще шість бронзових. Станом на 3 серпня ми посідаємо 61-е місце в загальному медальному заліку.

Олімпіада-2020 триватиме до 8 серпня.