Зінченко: Дякую, Україно!

Лідер "синьо-жовтих" Олександр Зінченко перед поверненням в Україну звернувся до фанатів. Футболіст Манчестер Сіті подякував за підтримку на Євро-2020.

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Впевнений, що з такою підтримкою та командним духом нам під силу все! Дякую за віру та за те, що були поруч з нами в моменти злетів та падінь. Бачивши вашу радість та емоції після перемог на кожному куточку країни, Європи та світу, розумієш заради чого ти граєш! Дякую, Україно!,

– написав Зінченко в інстаграмі.

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