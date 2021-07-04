Результати гран-прі Австрії (залікова зона)

1. Макс Ферстаппен

2. Валттері Боттас

3. Ландо Норріс

4. Льюїс Хемілтон

5. Карлос Сайнс

6. Серхіо Перес

7. Даніель Ріккардо

8. Шарль Леклер

9. П'єр Гаслі

10. Фернадо Алонсо

До слова Ферстаппен без проблем переміг на гран-прі Штирії, Mercedes потрапили на подіум

Впевнена перемога Ферстаппена

Уже на першому колі гонка завершилася для Естебана Окона, Alpine якого постраждав від контакту з іншим болідом. За перше коло дві позиції відіграли Себастьян Феттель, Шарль Леклер та Даніель Ріккардо. Аж 4 сходинки втратив Расселл.

Відразу після аварії Окона на трасі з'явився автомобіль безпеки. На 4 колі відбувся рестарт гонки. Перес двічі атакував Норріса, який виштовхнув його на гравій. Перес опустився на 10 місце.

Цікава боротьба розгорнулася з 5 до 9 місця. У межах двох секунд опинилися Феттель, Стролл, Ріккардо, Леклер, Перес та Сайнс. На 17 колі Ріккардо вдало атакував Феттеля і вийшов на 5 місце! Себ натомість заїхав у бокси.

Попереду пелотону Ферстаппен ледь не кожного кола ставив найкращий час. Водночас Хемілтон ніяк не міг пройти Норріса. На 20 колі Льюїс таки випередив Ландо, коли той дізнався, що отримав 5 секунд штрафу за маневр проти Переса під час рестарту!

Також 5 секунд штрафу отримав Юкі Цунода. Японець отримав покарання за помилку на піт-лейн. Згодом Цуноду покарали 5 секундами за аналогічне порушення.

Після того, як Норріс відбув штраф під час піт-стопу, британець опустився на 4 місце, пропустивши Mercedes Боттаса. До 33 кола всі лідери побували у боксах. У лідерах гонки залишився Ферстаппен, який випереджав Хемілтона та Боттаса на 12 та 18 секунд відповідно.

До 40 кола знову разом їхали Ріккардо, Перес і Леклер. Цього разу їм компанію склав Гаслі, стримуючи трьох пілотів.

Брудний Перес

На 41 колі Перес, який постраждав на старті гонки від Норріса, аналогічно вибив на гравій Леклера. У Ferrari відразу побігли жалітися на "Чеко" в надії добитися штрафу і досягли свого – 5 секунд для Переса.

Гаслі до 47 кола стримував Ріккардо, Переса та Леклера, після чого заїхав у бокси. На цьому ж колі Леклер знову спробував обігнати Переса, який його виштовхнув на гравій. Мексиканець з Red Bull отримав ще 5 секунд штрафу.

Попереду проблеми з болідом виникли у Хемілтона. Спершу Боттас став щитом для партнера по Mercedes, адже позаду їхав нестримний Норріс. Та на 51 колі Валттері дозволили вести боротьбу з партнером.

Тільки на 49 колі вперше та востаннє в гонці у боксах побував Карлос Сайнс з Ferrari та виїхав на 9 місці. Карлос відразу випередив Цуноду. На 52 колі Боттас легко пройшов Хемілтона.

Після того, як Перес дізнався про штраф, Серхіо відразу пройшов Ріккардо та вийшов на 5 місце. Попереду пелотону Норріс легко об'їхав Хемілтона у боротьбі за 3 місце та почав наздоганяти Боттаса. Натомість Льюїс заїхав у бокси по нову гуму, а Ферстаппен легко лідирував.

Леклер і Ріккардо вели боротьбу за потенційне 5 місце. Шарлю не вдавалося пройти австралійця, тому він пропустив Сайнса, щоб той випередив Ріккардо.

У боротьбі за 10 місце Фернандо Алонсо випередив Рассела та завадив Джорджу принести перший бал команді Williams.

На 71 колі, яке було останнє в гонці, Сайнс випередив Ріккардо. Перес зумів збільшити відрив над Ріккардо та Леклером і через штраф втратив тільки одну позицію.

Гонку впевнено виграв Макс Ферстаппен.