Вболівальникам довелося доволі довго чекати, поки гравці пройдуть усі необхідні процедури в аеропорту.

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Коли ж гравці з тренерами вийшли до вболівальників, то зі сцени до всіх звернувся головний наставник команди Андрій Шевченко.

Я дякую вам за таку підтримку. Ви не розумієте, як це було важливо, коли ми виходили на ігри. Ми дякуємо всім, хто приїхав підтримати команду. Всім тим, хто вболівав в Україні. Ми бачили, ми відчували вашу підтримку. Я хочу подякувати хлопцям за самовіддачу, бажання, за той футбол, який вони показали. Слава Україні!,

– виголосив Шевченко зі сцени.

Варто додати, що вболівальники зустріли Андрія Шевченка вигуками "Шева!", а в кінці його виступу після слів "Слава Україні!" відповідали йому хором "Героям слава!".