Українська асоціація футболу запросили всіх охочих на дах паркінгу терміналу D в аеропорті Борисполя. Туди можна потрапити з естакади третього поверху.

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Журналісти та вболівальники мають можливість першими наживо зустріти футболістів і тренерський штаб в аеропорту. Водночас на ютубі 24 каналу можна переглянути онлайн-трансляцію.

Зустрічаємо збірну України з футболу: дивіться онлайн-трансляцію

Коротко про гру футбольної збірної на Євро-2020

  • Українська збірна з футболу вперше в історії потрапила до вісімки найкращих команд Європи.
  • Команда героїчно подолала 1/8 фіналу після перемоги над Швецією. 
  • Водночас на шляху до 1/4 фіналу команду України зупинила збірна Англії. 
  • Головний наставник збірної України Андрій Шевченко подякував збірній за роботу та вболівальникам за підтримку.