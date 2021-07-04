Українська асоціація футболу запросили всіх охочих на дах паркінгу терміналу D в аеропорті Борисполя. Туди можна потрапити з естакади третього поверху.

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Журналісти та вболівальники мають можливість першими наживо зустріти футболістів і тренерський штаб в аеропорту. Водночас на ютубі 24 каналу можна переглянути онлайн-трансляцію.

Зустрічаємо збірну України з футболу: дивіться онлайн-трансляцію

Коротко про гру футбольної збірної на Євро-2020