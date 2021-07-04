Разом з українськими футболістами гімн заспівали Олег Собчук (фронтмен гурту СКАЙ), Фоззі (вокаліст гурту ТНМК) та YARMAK.

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Головний тренер Андрій Шевченко заявив, що вдячний вболівальникам за підтримку.

Ви не розумієте, як це було важливо, коли ми виходили на ігри. Ми вдячні усім, хто приїхав підтримати команду. Ми вдячні усім, хто вболівав в Україні. Ми бачили, ми відчували вашу підтримку,

– наголосив Шевченко.

Окрім того, головний тренер збірної подякував футболістам за самовіддачу, бажання та футбол, який вони показали.

Свій виступ Шевченко закінчив словами "Слава України", і фанати вигукнули у відповідь: "Героям слава".

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