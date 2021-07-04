Матчі та голи

Збірна України на Євро-2020 зіграла п'ять матчів. В основний час виграла лише одну гру – проти Північної Македонії. Тричі програла – збірним Нідерландів, Австрії та Англії. Ще один матч закінчився внічию – проти Швеції. Перемогу українці здобули в овертаймі.

Нагадаємо Україна зазнала прикрої поразки від Англії та не змогла вийти в півфінал Євро-2020: відео

Збірна України забила шість голів – по два у ворота Нідерландів, Північної Македонії та Швеції.

Зате пропускали українці в кожному матчі. Загалом 10 пропущених голів. Чотири голи від англійців, тричі – від нідерландців, і ще по голу від північномакедонців, австрійців та шведів.

Гравці

За збірну України на Євро-2020 зіграв 21 футболіст (з 26 гравців, які були в заявці). Найбільше часу на полі провели Георгій Бущан, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Зінченко та Олександр Караваєв – по 480 хвилин (усі п'ять матчів без замін). Найменше – Едуард Соболь та Роман Безус – одна та дві хвилини відповідно.

Жодного разу на поле так і не вийшли обидва воротарі Андрій Пятов та Анатолій Трубін, захисники Денис Попов та Олександро Тимчик, а також півзахисник Георгій Судаков. При цьому в матчі з Англією Судаков та Тимчик могли вийти на заміну, але арбітр не дав цього зробити.

На Євро-2020 за збірну України найбільше забили Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук – по два голи. Ще по одному влучному удару на рахунку Олександра Зінченка та Артема Довбика.

Ярмоленко також записав собі в актив дві результативні передачі. Асистами також відзначитися Зінченко, Караваєв, Маліновський та Яремчук.

Артем Довбик встановив рекорд, забивши гол на 120:37 хвилині. Це найпізніший переможний гол на чемпіонатах Європи. До цього рекорд належав французу Мішелю Платіні, який забивав переможний гол на 118:53 хвилині на Євро-1984. Однак рекорд найпізнішого голу належить турку Семіху Сентюрку, який забив на 121:01 хвилині у чвертьфіналі Євро-2008 у ворота Хорватії.

Найшвидшим у збірній України є лівий захисник Віталій Миколенко. Під час матчів він розігнався до 31,5 кілометра за годину. Караваєв на протилежному фланзі розганявся до 31,3 кілометра за годину.

Найбільшу відстань на полі подолав Зінченко – 53,9 кілометра. 52,9 кілометра подолав Караваєв. Ярмоленко зіграв на 35 хвилин менше, аніж партнери, і на полі пробіг 52,4 кілометра.

Подолані відстані

Гравці збірної України не лише додали чималі відстані на полі. Але й по Європі. Команда базувалася в Бухаресті, куди відправилася з Харкова. Але перший матч зіграла в Амстердамі. Також нашій команді довелося літати на матчі до Глазго та Риму з Бухареста. А вже з Риму повертатися до Києва. Загалом 12334 кілометри (це прямі відстані між містами, де виступала збірна України).

Харків – Бухарест: 983 кілометрів

Бухарест – Амстердам: 1789 кілометрів

Амстердам – Бухарест: 1789 кілометрів

Бухарест – Глазго: 2480 кілометрів

Глазго – Бухарест: 2480 кілометрів

Бухарест – Рим: 1137 кілометрів

Рим – Київ: 1676 кілометрів

Гроші

На Євро-2020 збірна України заробила 16 мільйонів євро.