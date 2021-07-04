Виліт України з Євро-2020, сенсація на Формулі-1: головні новини спорту 3 липня

Збірна України поступилася Англії та покинула Євро-2020. Такими були головні новини спорту в суботу, 3 липня.

Збірна України на Євро-2020

Збірна України програла Англії. Та покинула Євро-2020. Українці пропустили чотири голи. Відзначилися Кейн (оформив дубль), Макгвайр та Хендерсон.

Руслан Маліновський не потрапив до заявки на цей матч. У нього травма.

Данія – у півфіналі Євро-2020

Третім учасником півфіналу Євро-2020 стала збірна Данії. Данці обіграли збірну Чехії.

При цьому перший гол збірна Данії забили після неочевидної помилки арбітра матчу.

Сенсація у кваліфікації Формули-1

На гран-прі Австрії відбулася кваліфікація. Її очікувано виграв Макс Ферстаппен. Поруч з ним стартуватиме Ландо Норріс.

Льюїс Хемілтон стартуватиме четвертим. Кращий за нього час показав Серхіо Перес.

Себастьян Феттель мав бути восьмим. Але його оштрафували втратою трьох місць за інцидент з Фернандо Алонсо.

Іванісеня переходить в російський клуб

Колишній футболіст луганської Зорі та збірної України Дмитро Іванісеня може продовжити кар'єру в Росії. Гравець прибув на перегляд до Крилья Совєтов.