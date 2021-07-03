Матч між збірним Данії та Чехії обслуговує нідерландський арбітр Бйорн Куйперс. На початку матчі він призначив кутовий на користь данців. Хоча м'яч межі поля покинув від ноги данця Дольберга.

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І саме ця подача з кутового призвела до голу у ворота Чехії. Ларсен навісив від кутового прапорця, і Ділейні головою відправив м'яч у ворота Вацліка з відскоком від газону.

Відео голу Ділейні у ворота Чехії

Цей гол став десятим для збірної Данії на Євро-2020.