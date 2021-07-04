Сборная Украины на Евро-2020
Сборная Украины проиграла Англии. И покинула Евро-2020. Украинцы пропустили четыре гола. Отличились Кейн (оформил дубль), Макгвайр и Хендерсон.
Руслан Малиновский не попал в заявку на этот матч. У него травма.
Дания – в полуфинале Евро-2020
Третьим участником полуфинала Евро-2020 стала сборная Дании. Датчане обыграли сборную Чехии.
При этом первый гол сборная Дании забила после неочевидной ошибки арбитра матча.
Сенсация в квалификации Формулы-1
На гран-при Австрии состоялась квалификация. Ее ожидаемо выиграл Макс Ферстаппен. Рядом с ним стартует Ландо Норрис.
Льюис Хэмилтон будет стартовать четвертым. Лучше него время показал Серхио Перес.
Себастьян Феттель должен был быть восьмым. Но его оштрафовали потерей трех мест за инцидент с Фернандо Алонсо.
Иванисеня переходит в российский клуб
Бывший футболист луганской Зари и сборной Украины Дмитрий Иванисеня может продолжить карьеру в России. Игрок прибыл на просмотр в Крылья Советов.