Збірна України на Євро-2020
Збірна України програла Англії. Та покинула Євро-2020. Українці пропустили чотири голи. Відзначилися Кейн (оформив дубль), Макгвайр та Хендерсон.
Руслан Маліновський не потрапив до заявки на цей матч. У нього травма.
Данія – у півфіналі Євро-2020
Третім учасником півфіналу Євро-2020 стала збірна Данії. Данці обіграли збірну Чехії.
При цьому перший гол збірна Данії забили після неочевидної помилки арбітра матчу.
Сенсація у кваліфікації Формули-1
На гран-прі Австрії відбулася кваліфікація. Її очікувано виграв Макс Ферстаппен. Поруч з ним стартуватиме Ландо Норріс.
Льюїс Хемілтон стартуватиме четвертим. Кращий за нього час показав Серхіо Перес.
Себастьян Феттель мав бути восьмим. Але його оштрафували втратою трьох місць за інцидент з Фернандо Алонсо.
Іванісеня переходить в російський клуб
Колишній футболіст луганської Зорі та збірної України Дмитро Іванісеня може продовжити кар'єру в Росії. Гравець прибув на перегляд до Крилья Совєтов.