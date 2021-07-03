Варто зазначити, що півзахисник Ліверпуля з'явився на полі за 6 хвилин до взяття воріт.
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Збірна України у матчі 1/4 фіналу Євро-2020 розгромно поступається Англії. Джордан Хендерсон довів рахунок до непристойного, забивши четвертий гол в зустрічі.
Джерело:24 канал
Варто зазначити, що півзахисник Ліверпуля з'явився на полі за 6 хвилин до взяття воріт.
Читайте також Україна пропускає третій гол у матчі проти Англії: Кейн оформив дубль
Новина доповнюється…