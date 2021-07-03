Результати кваліфікації

1. Макс Ферстаппен

2. Ландо Норріс

3. Серхіо Перес

4. Льюїс Хемілтон

5. Валттері Боттас

6. П'єр Гаслі

7. Юкі Цунода

8. Себастьян Феттель

9. Джордж Расселл

10. Ленс Стролл

До слова Ферстаппен без проблем переміг на гран-прі Штирії, Mercedes потрапили на подіум

Перша сесія

Перший сегмент кваліфікації традиційно відсіяв пілотів Haas – Микиту Мазепіна та Міка Шумахера. Несподівано далі не пройшов пілот Alpine Естебан Окон.

16. Кімі Ряйкконен

17. Естебан Окон

18. Ніколас Латіфі

19. Мік Шумахер

20. Микита Мазепін

Друга сесія

Другий сегмент подарував відразу дві несподіванки. У першу чергу Джордж Расселл сенсаційно пройшов у фінал кваліфікації. Він випередив обох пілотів Ferrari – Шарля Леклера та Карлоса Сайнса.

Леклер вперше у сезоні не зумів вийти в останній сегмент кваліфікації. Вкотре не вдалася кваліфікація Даніелю Ріккардо з McLaren.

Варто зауважити, що Себастьян Феттель заблокував Фернандо Алонсо на швидкому колі. Тому отримав штраф після кваліфікації.

11. Карлос Сайнс

12. Шарль Леклер

13. Даніель Ріккардо

14. Фернандо Алонсо

15. Антоніо Джовінацці

Фінал кваліфікації

У фіналі кваліфікації боротьба знову розгорнулася між Льюїсом Хемілтоном та Максом Ферстаппеном. Пілот Red Bull вкотре в сезоні виявився кращим за семиразового чемпіона світу та здобув поул.

Більше того, Хемілтон кваліфікувався тільки четвертим. Друге місце несподівано виборов Ландо Норріс з McLaren. Третій час продемонстрував Серхіо Перес.