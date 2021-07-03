За інформацією джерела, півзахисник підпише з новачком російської прем'єр-ліги довгостроковий контракт.
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Також цей перехід підтвердужє той факт, що в розташування самарськогоклубу на зборах в Сербії прибули два потенційні новачки. Це росіянин Герман Онугха і українець Іванісеня.
Іванісеня прибув на збори в Крилья Совєтов / Фото: твітер Крилья Совєтов
Кар'єра Іванісеня: коротко
- У 2019 році Іванісеня дебютував за збірну України, провів за національну команду 1 матч. Схоже, що тепер шлях у головну команду країни йому закритий.
- Іванісеня перейшов із тбіліського Динамо у Зорю у середині липня 2019 року. У минулому сезоні зіграв за луганчан 31 поєдинок, у яких відзначився 7 результативними пострілами та ще тричі асистував партнерам по команді. Його угода також спливла в останній день червня 2021 року.