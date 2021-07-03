Чехія – Данія 1:2

Голи: Шик, 49 – Ділейні, 5, Дольберг, 42

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Чехія вийшла у чвертьфінал, створивши сенсацію в 1/8 фіналу. У попередньому раунді чехи вибили збірну Нідерландів. На груповому етапі Чехія програла Англії, перемогла Шотландію та розписала нічию з Хорватією.

Щодо Данії, то вона розгромила Росію в групі й програла фінам та бельгійцям. В 1/8 фіналу данська команда не залишила шансів Уельсу.

Швидкий гол Данії

Уже на 5 хвилині Данія відкрила рахунок у матчі. Данська збірна заробила сумнівний кутовий після того, як м'яч покинув поле від дотику Дольбера. Арбітр помилково вказав на кут поля.

Ларсен виконав навіс з кутового, який закінчився голом у ворота Чехії. Ділейні вдало зіграв у штрафному чехів та пробив головою. Вацлік не зміг відбити м'яч.

Відео голу Ділейні



На 13 хвилині Данія мала другу нагоду забити гол у матчі. Міккель Дамсгорд виборов м'яч та вискочив на рандеву з Вацліком. Нападник данців переграв голкіпера, але не влучив у площину воріт.

Через 4 хвилини данці мали ще одну нагоду. Ларсен виконав класний простріл з правого флангу на Ділейні. Той пробив з меж штрафного, але зовсім трішки не влучив.

Чехія свій перший момент мала на 22 хвилині після того, як Данії не вдалося вийти з оборони. Масопуст протягнув м'яч до штрафного та дав на хід Голешу. Хавбек пробив по воротах, але Шмайхель відбив м'яч.

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На 35 хвилині Чехія отримала другу нагоду в грі. Калас чудово навісив у штрафний з правого флангу. Там завдати удару вдалося Голешу, однак у руки голкіперу.

Данія відразу відповіла моментом у Дамсгорда. Чехія захопилася атакою й ледь не отримала м'яч у свої ворота після того, як Вестергорд розрізав увесь захист. Дамсгорд зблизився з Вацліком, але не переграв воротаря.

Під завісу тайму Данія подвоїла свою перевагу. Мехле виконав феноменальний простріл шведою з лівого флангу. Дольберг вдало вибрав позицію у штрафному та прошив Вацліка – 2:0.

Відео голу Дольберга

Відповідь Чехії

Відразу по перерві Чехія створила два моменти після ударів з-за меж штрафного. Спершу потужно пробив Крменчик, а згодом Барак. Обидва удари відбив Шмайхель.

Тиск чеської збірної втілився у швидкий гол. Цоуфалу ніхто не завадив з правого флангу навісити у штрафний на Шика, який вибрав вдалу позицію та пробив у нижній кут. Для Шика це 5 гол на Євро-2020!

Відео голу Шика



Данія не дозволила Чехії розвинути успіх після забитого голу. Скандинавці холоднокровно відвели гру на половину поля суперника, чим убезпечили себе від гострих моментів.

На 70 хвилині момент збільшити перевагу Данії мав Поульсен. Хавбек пробіг до воріт Чехії та завдав дальнього удару в руки Вацліку. Чехи відповіли небезпечним навісом зі штрафного, але Шмайхель виручив партнерів.

Данія мала ще один момент на 78 хвилині: Поульсен пробив з-за меж штрафного, проте Вацлік здійснив чудовий порятунок. Через декілька хвилин Мехле міг ставити крапку в матчі, але пожалів м'яч і пробив у голкіпера.

Чехія намагалася організувати фінальний штурм, отримавши на це аж 6 компенсованих хвилин. Та Данія сьогодні вистояла та здобула путівку до наступного раунду!