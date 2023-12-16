Повернення росіян – це божевілля, – інтерв'ю з Гераскевичем про ганьбу МОК та скандал із Бубкою

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розпочав сезон із власних рекордів. Спортсмен говорить, що наразі має важливіші справи за виступи на КС, вони стосуються нещодавнього рішення МОК.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розпочав сезон із власних рекордів. Спортсмен говорить, що наразі має важливіші справи за виступи на КС, вони стосуються нещодавнього рішення МОК. Владислав закликав світ зупинити війну ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після свого спуску на Олімпіаді-2022 він показав табличку з написом "Ні війні в Україні". Після початку великої війни почав займатися волонтерством, також скелетоніст активно говорить про російську агресію за кордоном.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу він розповів про цілі на нинішній сезон, прокоментував скандальне рішення МОК про повернення росіян, а також пригадав скандал щодо колишнього очільника НОК Сергія Бубки.

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"Ми всі в темі відсторонення росіян": як розпочався новий сезон

, що після трьох етапів Кубка світу Владислав Гераскевич перебуває на 10-му місці у загальному заліку – в його активі 380 балів.

Розкажіть про нинішній сезон, як оцінюєте свої виступи на Кубках світу?

У нас цього літа була доволі непогана підготовка. У нас чудовий проєкт з дітьми, і зараз нас ще стало більше в команді. Аж настільки, що ми наступного тижня проводимо перший в історії нашої країни чемпіонат України по скелетону.

Ми багато тренувалися, в нас була можливість виїзду за кордон, нам дуже допомагали наші закордонні партнери. Вони сплачували тренування, проживання для дітей. Ми мали змогу для всієї команди готуватися до сезону. Звичайно, я дуже радий, що нам вдавалося поєднувати це з нашою волонтерською діяльністю та спортивно-політичною.



Владислав після другого етапу КС у Франції / Фото з інстаграму скелетоніста

Початок Кубка світу вийшов доволі непоганим – шосте місце на Олімпійському треку, де були останні Ігри. Були доволі непогані заїзди, нам вдалося підібрати правильне полірування, і загалом ми задоволені результатом. На французькому треку в Ла-Плані виступав другий раз. Не все в нас вийшло так, як хотілося. Заїздами ми дуже задоволені, стартовим розгоном теж, але трошки не вгадали з погодою і з поліруванням, це завадило показати кращий результат. Після двох етапів ми залишаємось на шостій позиції у світовому рейтингу.

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Але до третього етапу підготовка йде ненайкращим чином, тому що ми всі в темі відсторонення росіян, а скоріше – повернення їх під нейтральним прапором на Олімпійські ігри. Через це я зараз трохи випадаю з тренувань, бо більше концентруюся на цьому. На мою думку, зараз це важливіше.

Розкажіть про плани та цілі на сезон.

По-перше, на цьому етапі в Іглсі в нас буде виступати на Кубку світу Ярослав Лавренюк. Він в минулому сезоні виборов другу квоту на Кубок світу, буде представляти Україну разом зі мною. Також він буде доєднуватися до деяких етапів цього сезону. Цілі на сезон у нас цікаві. Знову ж таки, будемо дивитися, як все відбуватиметься з поверненням росіян до Ігор, тому що зараз я дуже глибоко в цій темі. Але загалом ми хочемо залишитися в Топ-10 загального рейтингу Кубка світу. Є в нас кілька перегонів в сезоні, де ми хочемо гарно виступити. На них будемо налаштовуватись.

, що Лавренюк набрав перші в кар'єрі очки у межах Кубка світу, у його активі 18 балів. У своєму дебютному виступі він посів 31 сходинку.

Також в цьому сезоні варто починати тестування перед Олімпійськими Іграми. Вже треба якісь ідеї, деякі вже в задумі, треба починати реалізовувати. Зараз той час, коли ми маємо це робити, тому що після наступного сезону вже починається Олімпійський сезон. В наступному – треба доробляти те, що ми маємо почати тестувати цього року. І вже під час Олімпійського сезону звикати до нової техніки. Це і є наш план.

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Велика ціль цього сезону, на яку ми витратили вже дуже багато сил, часу та ресурсів – це Юнацькі Олімпійські ігри. Ми вже дізналися остаточно, що вибрали дві ліцензії на них. Україну буде представляти Ярослав Лавренюк та Владислав Клименко. Я дуже радий, що в нас збільшується представництво. Дуже радий, що Владислав Клименко відібрався, тому що йому всього 14 років, а суперникам до 18 років.

Для мене це дуже цінно, адже Владислав познайомився зі скелетоном саме з наших благодійних тренувань, які ми проводили позаминулого літа в Україні. Ми проводили ці тренування на різних деокупованих територіях. Він був дуже зацікавлений цим видом спорту. Ми його запросили до нас на тренування у Київ. Приємно, що ми маємо змогу за допомогою спорту допомагати дітям проходити реабілітацію та знаходити для себе щось цікаве в житті.

Де відбудеться чемпіонат України?

Він відбудеться в австрійському Іглсі. Тут трек найпростіший у світі. Я, напевно, не помилюся, якщо так скажу. Наймолодшому скелетоністу в нашій команді 10 років. І він вже цей трек зверху проїхав. Він вже доволі успішно катається. Для дітей він є доступним в плані навичок пілотування.

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"Атлети – це той рупор, який чують": про медійну роботу

Ви вище згадували про боротьбу щодо відсторонення росіян, це полягає у медійній роботі?

На мою думку, спортсмени мають доєднуватись до цієї медійної роботи, тому що атлети – це той рупор, який чують. І ми маємо використовувати це, доносити ті ідеї та ту позицію, яку ми маємо. Плюс, на мою думку, деякі наші спортивні організації недопрацьовують і просто не виконують належно свою роботу. Обсяг роботи зазвичай недостатній, тому спортсмени мають брати на себе цю роль та захищати країну в цій сфері.

Робота полягає в тому, щоб доносити позицію, ставити питання МОК через західну пресу. До прикладу, за цей вечір це вже третє інтерв'ю для мене.

Чи можна змінити рішення МОК? Я вважаю, що так. Наприклад, треба говорити з організаторами Олімпійських Ігор. Тут вже йдеться не про МОК, а про – Францію. Треба доносити свою позицію французькому населенню. Пояснювати, чому російські спортсмени причетні до війни Україні, надавати приклади. І я дуже радий, що наші українські ЗМІ виконують величезний обсяг роботи.

До прикладу, Base of Ukrainian Sport публікують багато доказів про збори російських команд у Криму, також вони збирають докази з лайками. Tribuna.com має у своїй базі понад 600 російських спортсменів, які підтримують вторгнення Росії.

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Ми також маємо висвітлювати та показувати, що російські спортсмени підтримують війну. Ми не можемо їх відділяти від російської влади. Ну і так само з білорусами. Намагаємося оці всі речі доносити, стукатися в ці двері, які для нас сьогодні закриті.

Чи може повернути росіян Міжнародна федерація скелетону

Деякі Міжнародні федерації поступово почали повертати росіян до виступів. Чи може Міжнародна федерація бобслею та скелетону зробити те ж саме?

Так, і це тому, що МОК створює великий тиск на ці федерації. Багато федерацій дуже залежні від Міжнародного олімпійського комітету. Тому вони приймають подібні рішення.

В деяких федераціях ситуація інша – велике проросійське лобі. І, на жаль, дуже часто в цих випадках наші українські федерації не роблять достатню кількість роботи. Багато наших спортсменів також не мають якоїсь чіткої позиції та не захищають інтереси України. Таке, на жаль, ми також маємо.

До прикладу наведу Міжнародну федерацію боротьби. У виконкомі є пан Маміашвілі, який є полковником армії Росії. Він підтримує уряд Росії, він дуже тісно пов'язаний з ним. І він залишається на цій посаді. Я не бачив жодної заяви українських борців, де вони вимагали позбавити його цієї посади. Так само в нас є ще низка видів спорту, де така ж сама ситуація.



Владислав разом з батьком / Фото з інстаграму спортсмена

У нас росіяни відсторонені вже другий сезон поспіль. На другому Конгресі навіть не порушувалося питання про їхнє повернення, навіть не було ніякого голосування. Чи можливо повернення? Так. Тому що все ж таки наша федерація, вона не є найбільшою. Чи будемо боротися? Звичайно, що так. Ми також будемо боротися, будемо відстоювати те, що вони мають бути відсторонені. І будемо робити все можливе, щоб це відсторонення залишилося в силі. Для цього треба комунікувати з усіма представниками федерації.

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Ми будемо збирати докази підтримки війни російськими спортсменами. Маємо велику кількість матеріалу про те, як скелетоністи з Росії відвідували Крим для тренувальних зборів. Це кримінальна справа. Тобто в перспективі це може перерости в міжнародні санкції, наприклад, на федерацію. Тоді вона може бути відсторонена від членства Міжнародної федерації. Тоді спортсмени можуть бути допущені тільки як біженці. А там критерії допуску зовсім не такі, як ті критерії, які сьогодні пропонує МОК.

Дуже багато є напрямків роботи, які треба реалізовувати, і будемо працювати над цим. Але точно скажу, що в нас може відбутися повернення росіян, ми будемо робити все можливе, щоб цього не відбулося. Те, що ми робимо, в принципі, вже два сезони підряд.

У мене немає цілі зруйнувати російський спорт. В мене немає цілі зруйнувати життя російських спортсменів. В мене є одна ціль – захистити українців, захистити нашу державу від російської пропаганди. Тобто зменшити вплив російської пропаганди або зменшити ті інструменти, які вони використовують. І спорт є одним з інструментів. Якщо російські спортсмени є співучасниками злочинів, які активно підтримують війну, вони не мають бути допущені до міжнародної спортивної арени.

Але все ж таки, якщо вони будуть допущені, ми будемо намагатися усіма силами брати участь у розробці критеріїв саме нашої федерації. Намагатимемося робити все можливе, щоб представник нашої федерації також був у тій комісії, що перевірятиме спортсменів з Росії.

Щоб ми також мали представництво та можливість перевіряти тих спортсменів, які будуть допущені. Будемо робити все, щоб ті спортсмени, які активно підтримують війну, які є співучасниками злочинів, не могли виступити на змаганнях. Як це зараз відбувається у багатьох федераціях міжнародних.

"Це абсолютно неприпустимо": про скандальне рішення МОК

8 грудня МОК офіційно дозволив росіянам та білорусам змагатися на літніх Олімпійських іграх-2024 у нейтральному статусі. Відповідне рішення затвердила виконавча рада організації. Атлети з Росії та Білорусі зможуть виступати в Парижі лише як "нейтральні".Водночас забороняється використання державної символіки цих країн, як і участь у турнірах членів збройних сил двох держав.

Якою була перша реакція, коли ви дізналися про рішення МОК? Чи було це для вас очевидним?

Я був здивований, що рішення схвалили саме зараз. Раніше вони казали, що це вирішать у березні. Я точно не був здивований чи шокований, бо вони це рішення готували. І готували його вже дуже довго. І вже до того, за місяць – два, почалися перші заяви, де вони почали говорити про те, що слід відокремлювати російських спортсменів від влади Росії. Тоді це вже були такі перші вагомі дзвоники, що рішення точно буде.

Моя позиція не змінилася, повернення російських спортсменів – це божевілля. Це підігрування російській пропаганді. Це абсолютно неприпустимо.



Гераскевич потрапив у топ-6 на першому етапі КС / Фото з інстаграму спортсмена

А як гадаєте, чому МОК, м'яко кажучи, закриває на це очі? Ну деякі ж факти є очевидними, що російський спорт не поза політикою.

Це гарне питання, тут багато факторів:

По-перше, було чимало інформації, що Путін підтримував обрання Томаса Баха на посаду президента МОК. Було кілька таких джерел, які про це повідомляли.

По-друге, ми бачимо особливе ставлення до Росії вже не вперше. Пам'ятаєте найбільший допінговий скандал за участю Росії. Тоді навіть було якесь дуже специфічне ставлення до них. Багато федерацій та країн виступали за їхнє відсторонення. Були якісь спортсмени відсторонені, і то не всі, які вживали допінг. І це вже можна сприймати як дуже особливе ставлення до Росії зі сторони Олімпійського комітету.

Третє – це велике лобі росіян. Воно трішки скоротилося за допомогою роботи наших ЗМІ, за допомогою тих доказів, які ми збирали, за допомогою тих меседжів, які доносили. Я говорю про членів МОК і про ті комісії від комітету. Ці комісії також дуже впливають на думку МОК. І в тих комісіях до недавнього часу було дуже багато росіян, вони й досі там залишаються, але частина з них була відсторонена з допомогою цієї нашої спільної роботи. І там досі є дуже сумнівні персонажі, як от Ісінбаєва, яка залишається майором армії Росії.

Хоча вона говорить, що не є майором армії Росії. Але також в нас дуже багато питань до того, як МОК перевіряє російських спортсменів. На мою думку, вони не можуть їх перевірити, яким чином вони беруть доступ до військових контрактів людей з Росії. Це залишається загадкою. Хоч у МОК заперечують її причетність до армії Росії, але в мережі дуже багато фото, де Ісінбаєва разом з Шойгу у військовій формі.

Також зазначу, що в України дуже слабка позиція представництва в МОК. Я говорю про пана Бубку, який, не секрет, є дуже близькою людиною до Томаса Баха.



Дитячі тренування в рамках Generali München Marathon / фото з інстаграму спортсмена

"Абсолютно абсурдні речі": чим закінчився скандал щодо Бубки

До речі, про Бубку, чим закінчився скандал щодо погроз виключити вас з комісії атлетів НОК?

журналісти Bihus.Info опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що російська фірма "Монблан", яка належить колишньому легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами. Після цієї інформації Гераскевич ініціював засідання комісії атлетів НОК, він вимагав розглянути питання про позбавлення Бубки членства в Комітеті.

Для мене це залишається дивним. До виходу розслідування до Бубки зверталися журналісти. Після публікації розслідування з ним знову зв'язувалися. Але було знову ігнорування. Лише через декілька місяців він виставив якесь відео з виправданнями. Але я не розумію, нащо треба було скільки чекати.

Але повернемося до того, які наслідки. Тоді почали процедуру мого виключення з комісії атлетів НОК України, тобто захотіли виключити не Бубку, а мене. Бачив звернення до мене від етичної комісії НОК України, вони запропонували, щоб мене вислухали, надали якісь скарги на мене. У відповідь я поставив їм кілька запитань для з'ясування фактичних обставин, вони на них не відповіли. Я мав бути заслуханим протягом тижня, і вже 3 – 4 місяці мене ігнорують, на мої листи не відповідають, ніякої відповіді не отримую.

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Ті скарги – абсолютно абсурдні речі. Люди писали, що мої дії не сприяють перемозі України. Натомість всі говорили, що Бубка є гарною людиною. Ну, напевно, пан Бубка дуже довго був на цій посаді, і він має дуже великий вплив на людей, які є членами НОК України. Сподіваюсь, що цей вплив буде зменшуватись, і ми через якийсь час можемо побачити хоч якийсь більш-менш функціонуючий спортивний орган.

Ну, наприклад, у нас було засідання з комісії атлетів МОК. Це було за день до рішення про повернення російських спортсменів. На цьому засіданні був присутній Томас Бах. Під час засідання була частина "питання – відповідь". Тобто спортсменам дали можливість поставити якісь запитання до Комітету. Таке право отримати було доволі непросто.

І от дали це словом Валерію Андрєйцеву. Він читав своє запитання, але воно було незрозумілим, бо він англійською не володіє. Відповідно – його ніхто не зрозумів. Ми отримали таку ж відповідь від МОК, бо ніхто нічого не зрозумів. Питання, для чого НОК України ці представники, якщо вони не розуміють англійську мову? Який з цього зиск? Те ж стосується інших представників. Який сенс їхати на міжнародні форуми, якщо вони не володіють англійською мовою? Про що там домовлятися? Я цього не розумію. Відправляйте спортсменів, які знають англійську, які можуть комунікувати. Ну немає сенсу збирати людей просто, щоб вони з'їздили, просто, щоб вони там були.

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"Бойкот не є гарним варіантом": що робити Україні з рішенням МОК

Що загалом робити українським спортсменам на Олімпіаді: виступати чи бойкотувати? Як би ви вчинили у цій ситуації?

Ну, знову ж таки, дуже складне питання. Тому що з одного боку – неприпустимо виступати разом із ними. І особливо, як МОК зазначав в своїх заявах, що ми маємо вступати в дусі миру, дружби, олімпійських цінностей. Тобто, звичайно, що ніякої дружби і якоїсь єдності, миру між нами і російськими спортсменами, які підтримують війну, немає.

Але з іншої сторони, ми маємо не забувати інше, що Олімпійські ігри – це велика медійна платформа. Якщо ми не виступимо, то просто віддаємо цю платформу для того, щоб російські спортсмени об'єднувалися, дружили з якимись іншими країнами, створювали якісь свої коаліції навколо себе. Це вже дає достатньо їжі для російської пропаганди.

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Не думаю, що бойкот є гарним варіантом. На мою думку, треба робити протести на Олімпійських іграх. Є чудовий приклад, який спрацював на Паралімпіаді-2022. Тоді росіян спершу допустили, але більшість країн заявили, що не будуть виступати з представниками Росії. Тоді МОК терміново змінив свою позицію, Паралімпійські ігри пройшли без росіян. Тому я вважаю, що, можливо, таким чином треба робити. Їхати на Олімпійські ігри і там переконувати спортсменів бойкотувати змагання.

Ми маємо розуміти, що Олімпійські ігри – це не про національні комітети, не про Баха, це не про якісь закулісні ігри. Це в першу чергу про спортсменів, які там беруть участь. Це про найкращих спортсменів з усього світу, які змагаються у своїх дисциплінах. Якщо спортсмени скажуть, що будуть бойкотувати турнір у випадку участі росіян, тоді МОК буде вимушений змінити рішення.

Друге, що ще можна робити, – створювати тиск на французів, щоб вони змінили рішення. Якщо це, скажімо, звернення до посадових осіб не працює, якщо звернення до НОК Франції не працює. У нас є посольства у багатьох країнах. Це робота посольства доносити позицію України по всім іншим країнам, тобто звертатися до звичайних громадян і доносити нашу позицію. Я вважаю, що це може змінити сьогоднішнє рішення та може захистити Україну в цій сфері також.