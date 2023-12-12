Ба більше, Бубка одразу виїхав з рідної країни, а його звинувачують у співпраці з окупантами. За даними Bihus info, титулований у минулому спортсмен разом із братом продає пальне терористам.

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Бубка не підтримав допуск росіян до Олімпіади-2024

Сергій Бубка довго не коментував ці події, проте на початку вересня вперше відреагував на розслідування та спробував спростувати всі звинувачення. З того моменту він намагається відбілити свою репутацію та публічно став великим патріотом.

Черговою демонстрацією свідомості став його коментар щодо допуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024. Колишній очільник НОК України заявив, що не підтримує таке рішення МОК:

Я, як українець, хотів би, щоб рішення було іншим, тому що в моїй країні йде війна. А український спорт дорого платить за війну – через воєнні дії загинуло 397 спортсменів і тренерів, зруйновано близько 500 спортивних об’єктів країни.

Попри всі складнощі, Сергій Бубка розповів, що підтримка українського спорту залишається дуже високою не тільки з боку української влади, а і від міжнародної спільноти, та подальший розвиток у цьому напрямку він бачить своєю місією.

"Президент Зеленський підтримує спорт. Ми вдячні йому та уряду за підтримку спортивної спільноти та підготовки нашої команди до Олімпіади-2024. Незважаючи на війну, уряд виділив бюджет, щоб наша команда могла підготуватися.

Уряд Франції дає нам мільйон євро допомоги. Там фантастична солідарність з Україною та українським спортом. Моя місія полягає в тому, щоб використовувати кожну можливість, щоб заохотити людей допомагати нам, але вони хочуть і надалі це робити.

Під час візиту до Лілля я запропонував нову програму, яка допоможе нашим молодим спортсменам приїхати на Північ і там тренуватися, і місцева влада з ентузіазмом її підтримала. МОК вперше у своїй історії створив фонд солідарності для України, чого він ніколи не робив для жодної іншої країни", – зазначив Бубка.

Також колишній очільник НОК України розповів, що для українських спортсменів важливо брати участь у змаганнях, тому бойкот не є хорошим варіантом для наших атлетів:

"Для нас важливо брати участь. Показати силу українців. Перемогти для України, підняти прапор, почути наш гімн. Особливо в нинішніх умовах. Я дуже поважаю наших спортсменів і те, що вони роблять.

Війна триває. На Київ і всю країну падають бомби, але наші спортсмени та тренери дуже сильні та мотивовані представляти країну. Це їхній внесок у перемогу України",

До слова. Напередодні латвійський олімпійський чемпіон Науріс Мієзіс заявив, що бойкотуватиме Ігри-2024, якщо МОК не змінить своє рішення щодо допуску росіян до змагань.

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі та триватиме з 26 липня по 11 серпня.