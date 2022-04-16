З перших днів війни займається волонтерством

Повномасштабна війна застала спортсмена в Києві. Він вирішив не залишати столицю, а допомагати місцевим та нашим військовим. Владислав залишив тренування на потім, заснував з батьком-тренером благодійний фонд та робить все для перемоги рідної країни.

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Владислав Гераскевич – перший скелетоніст незалежної України. Він представляв нашу країну на двох минулих Олімпіадах. Атлет досягнув неабиякого результату, оскільки ще 7 років тому в Україні взагалі не було цього виду спорту.

Яким був ваш ранок 24 лютого?

Війна почалася на 9 день після повернення з Олімпійських ігор, я був у Києві. Чув вибухи навколо, напевно, як і більшість українців. Почали надходити повідомлення про війну.

Тоді я відразу поїхав до своєї сестри, яка навчається в Києві. Вона живе в іншій частині міста, а сама з Одеси, тому допоміг їй виїхати до батьків. Потім з сім'єю поїхали до рідних, які живуть у Житомирській області, там побув деякий час. Через кілька днів почали возити гуманітарну допомогу.

Цей день ніколи не забуду, він це лишиться назавжди, на жаль. Це жахливо, не зрозуміло. Було важливо надати правдиву інформацію. Оскільки в перші дні не було багато світових ЗМІ в Україні. Вони не встигли заїхати, тому не всім країнам була зрозуміла ситуація. Всі знали, що Росія напала, але що саме в нас коїться їм було невідомо. Бо ж росіяни казали, що будуть лише військові об'єкти бомбити. В цьому напрямку вирішили працювати.



Владислав допомагає возити гуманітарну допомогу / Фото з інстаграму спортсмена

Гераскевич заявив про відкриття благодійного фонду

Ви постійно поширюєте у своїх соціальних мережах світлини, де допомагаєте місцевим. Як змінилася ваша діяльність після повномасштабного вторгнення Росії?

Всі ми не вірили, що почнеться війна. До кінця сподівалися, що цього не станеться. Після Олімпійських ігор залишилося багато контактів зі світовими ЗМІ, почав їм писати. Подавав їм багато інформації про те, що в нас відбувається, закликав допомагати нашій країні. Це тривало десь перші два тижні. У мене було плюс-мінус 5 інтерв'ю в день.

З другого дня війни займалися відстороненням росіян та білорусів від міжнародного спорту. Збирали підписи разом з українськими спортсменами. В перші дні у нас було понад 100 підписів саме олімпійців. Не тільки з України, це також були спортсмени з інших країн, як Канада, США, Латвія та інші. Рухалися зі спортсменами в цьому напрямку. Нам вдалося здобути маленьку перемогу, оскільки росіяни та білоруси не змогли виступити на Паралімпійських іграх-2022.

І як ми побачили згодом, цих спортсменів почали використовувати в пропаганді. Ми переконалися, що це рішення було правильним, тому що ці спортсмени, як маріонетки. З літерою "Z" вони виходять на концерти, і цим самим підтримують війну. Тому я вважаю, що з нашого, спортивного фронту це було дуже важливо. Я радий, що ми могли це зробити.

Також в цей час намагалися максимально допомагати, волонтерити. В нас є великий бус, бобслейної та скелетонної команди. І ми їм допомагали перевозити гуманітарну допомогу та продовжуємо це робити. В мене є багато друзів, які також допомагають. Свої ресурси закінчуються дуже швидко. Ми не можемо забезпечити всіх. Тому було рішення створити фонд. Вже він зареєстрований, закінчуємо організаційні питання.



Владислав разом з зі своїм батьком Михайлом / Фото з інстаграму спортсмена

Ми вже працюємо як благодійна організація. Намагаємося максимально допомагати. Все фільтруємо та контролюємо, все одно вистачає людей, які намагаються собі щось взяти те, що їм не потрібно, або у великій кількості.

Російські спортсмени "намагалися" писати скелетоністу

Чи писали вам російські спортсмени про війну в Україні?

Так, були, писали, що їм шкода, що таке відбувається, але публічно ніхто з них не виступив. Ці повідомлення з'явилися, бо ми активно порушували тему щодо відсторонення росіян та білорусів. Вони писали про те, що спорт поза політикою, якоїсь підтримки насправді я не бачив, не бачив вибачень за те, що робить їхня держава, не бачив публічних заяв щодо цього.

Є статистика, що більшість населення у Росії підтримує ці дії, спортсмени мовчать. Я сподіваюся, що більше не побачу російських спортсменів на міжнародній арені, що їх там більше ніколи не буде.



Владислав Гераскевич / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Наша місія не нашкодити російським спортсменам, наша місія якнайшвидше закінчити війну, тому що фото, які ми бачили з Бучі, Ірпеня, Гостомеля – це просто жах. І своїм мовчанням, ігноруванням росіяни це підтримують. Спорт має нести мир та об'єднання, а росіяни несуть смерть та жах, тому звичайно вони ні в якому разі не мають бути на міжнародній арені.

Я вважаю, ті хто підтримує дії російської армії мають бути дискваліфіковані довічно. Проти тих, хто мовчав мають бути жорсткі санкції: дискваліфікація від Олімпіади. Спортсмени, які підтримали Україну, виступили проти війни, їх небагато, я бачив, вони можуть виступати, але вже не за Росію, а за якусь іншу країну. І звичайно, що не за Україну. Такі атлети допомагають зупинити цю війну, вони висловлюються за мир та за Україну.

Не забуваємо, що дуже багато російських та білоруських спортсменів є військовими, тому вони мають пряме відношення до війни. Їх повинні довічно дискваліфікувати. Підтримування війни – це максимальна протилежність того, що несе в собі спорт.

Ви розкритикували російського гімнаста Івана Куляка, який вийшов на концерт у "Лужниках" з чужою медаллю, чи коментували цей допис самі росіяни?

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Цих коментарів вистачає, це росіяни які б'ються в якихось конвульсіях. "Що ви робили всі ці 8 років", "де ви були", – найпоширеніші повідомлення від них. Ці люди максимально зомбовані. На мою думку, якщо росіяни в це вірять, то вони просто тупі. Ніколи не сперечайся з ідіотом – він опустить тебе до свого рівня. Тому про щось з ними говорити – сенсу нема.

У перші дні повномасштабної війни Гераскевич звернувся до росіян: відео

Для них нормально брати чуже, та привласнювати собі якісь досягнення. Про що може йти мова, про які цінності, про які досягнення. Спорт – це не просто показати результат, це місія нести мир, об'єднання та честь. Тому атлети у будь-якій країні – це обличчя держави. Саме на них рівняється молоде покоління. А якщо ці спортсмени вдягають чужі медалі, підтримують війну, що вони показують дітям? Приклад, що треба підтримувати війну та вбивати мирних людей? Таких атлетів не має бути у спорті.

Я не можу навіть назвати їх спортсменами після цього. Гнівних коментарів вистачає. Це тупі люди, які живуть у своєму телевізорі. Та вірять у всю цю маячню, яку їм говорять. В перший час у мене були намагання щось їм донести, записував звернення. Але я впевнений, що вони бачать що відбувається у нашій країні, але все одно нічого не роблять, щоб зупинити війну.

Тренування зачекають

Чи підтримуєте ви спортивну форму зараз?

Я ще жодного разу не тренувався після Олімпійських ігор. Війна почалася, зараз взагалі не до того. Сплю мало, намагаємося допомагати, як можемо. Війна вплинула на нас, напевно, назавжди. Зараз немає навіть думок тренуватися. Я радий, що деякі спортсмени виступають, мають можливість представляти нашу країну, підіймати синьо-жовтий прапор. Це також дуже корисно.

Багато спортсменів не виїхали з країни, а взяли до рук зброю. На жаль, я не маю військового досвіду, тому зараз виконуємо іншу роботу, теж важливу – волонтеримо. Про тренування не думаємо, всі сили направлені на те, щоб максимально допомогти своїй країні та швидко закінчити війну.



Владислав Гераскевич / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Як підтримали вас інші спортсмени, і як відреагувала Міжнародна федерація?

Спортсмени дуже сильно нас підтримали. Багато було повідомлень. Від Міжнародної федерації бобслею та скелетону ми отримали лист, що вони відсторонили росіян та білорусів від участі у змаганнях. Але зараз міжсезоння, змагань немає. Ми будемо змагатися дещо пізніше, тоді й будемо порушувати це питання далі. Багато підтримало національних федерацій: Німеччина, США, Велика Британія. Латвія взагалі виступила з заявою про те, що вони не будуть брати участь у змаганнях, де є росіяни чи білоруси. Сподіваюся, що цю ініціативу підтримають інші, щоб представників країни-агресора більше не було на турнірах.

Дуже багато підтримки від спортсменів, розумієш, що ми не самі. Вони не просто підтримують, а допомагають матеріально, гуманітарною допомогою.

Олімпіада-2022: проблеми перед стартом та яскрава громадянська позиція

Владислав одним із перших висловлював свою громадянську позицію. Це було ще до повномасштабної війни в Україні. Скелетоніст представляв Україну на Олімпійських іграх-2022. Гераскевич закінчив виступ у Пекіні на 18-й позиції. На жаль, спортсмену не вдалося поборотися за медалі, проте він запам'ятався своєю патріотичною позицією.

Після свого виступу на Іграх він взяв плакат зі словами: "No war in Ukraine" та продемонстрував його на камеру.



Владислав провів мовчазний протест на Олімпіаді-2022 / Скриншот з трансляції

Ідея продемонстувати плакат зявилася у Пекіні, чи ще до стартів?

Я дуже сильно хворів перед Іграми, коли виступ був на межі зриву, вже тоді почалися перші новини про можливий наступ Росії. Тоді ми планували, що якщо все ж таки поїдемо в Пекін, і ситуація до цього часу не покращиться, то висловимо заклик до миру.

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Хотіли, щоб весь світ побачив, що ми мирна держава, ні з ким не хочемо воювати, а хочемо мирного неба над головою та яскравого майбутнього для нашого покоління. Тому така думка з'явилася до Олімпських ігор. Насправді не очікували, що буде така велика увага до нас. Адже ти звичайний спортсмен, займаєшся своєю справою, не думаєш про те, що можеш якось вплинути на світову ситуацію.

Ця ідея у нас виникла з татом, який є моїм тренером. Ми разом вирішили це зробити. Я радий, що МОК не побачив нічого політичного у цьому, бо це був заклик до миру. Комітет також виступає за мир, тому добре, що проти нас не виставили якихось санкцій. Але це було б і дивно, якби вони нас покарали за те, що ми просто не хочемо війни в нашій державі.

Чи не боялися, що МОК може дискваліфікувати вас за цей жест, оскльки позиція комітету нерідно буває неоднозначною?

Я займаюся скелетоном і це моя улюблена справа, дуже люблю цей спорт. Ставлю собі цілі та досягаю їх, ми з командою постійно працюємо на покращення результату. Любимо коли ми виграємо і лунає гімн України. Але це все не має значення, коли у країні починається війна.



Владислав Гераскевич / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Якби мене дискваліфікували, але не було б війни, то для мене це буде набагато важливіше, тому що це життя людей. Ми займаємося спортом, щоб представляти Україну, але якщо у країні війна, то немає ніякого сенсу в цьому.

Ми йшли на цей ризик. Там нічого не було політичного, це заклик до миру. Я не згадував у своєму зверненні ніяку державу. І у всіх інтерв'ю говорю тільки про нашу країну, про те що ми хочемо миру в Україні. На злодії й шапка горить, є такий вираз, тому з усього світу ми отримуємо підтримку. А зі східної сторони – погрози, на кшталт: “що ти взагалі там робиш”, “нащо ти то зробив”. Ми йшли на ризик, але це важливіше. Війна це жах, ми хочемо, аби був мир в Україні.

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Я отримав дуже багато підтримки. Мене вразило наскільки сильно відреагувала світова спільнота. Почув підтримку від Японії, Кореї, Америки, Канади, та майже усіх європейських країн. Це вражає, всі хочуть нам допомогти, бажають миру. Всі дякували за мій прояв громадянської позиції.

Як оцінюєте свій виступ у Пекіні?

Ми насправді їхали за більш крутими результатами. Всі чотири роки готувалися до цих стартів та готові були боротися за медалі. Але, на жаль, після приїзду з Санкт-Моріцу я дуже отруївся, була висока інтоксикація в крові. В певний момент ми вже попрощалися з Олімпійськими іграми, думали відмовитися від участі. Коли тільки стало краще – вирушили до Пекіну.



Владислав Гераскевич / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Звичайно, що це дуже вплинуло на фізичну форму. Я не зміг показати свій найкращий стартовий розгін, але це спорт, і таке, на жаль, трапляється. Потім також завадив пропуск одного тренування, через некомпетентність членів НОКу, які вчасно не робити свою роботу. І також коронавірус дуже завадив нашій збірній, це взагалі жах, що коїлося з цими обмеженнями. Деякі спортсмени взагалі не вийшли на старт.

Це дуже впливає на результат. Також на Олімпіаді побачили відставання в екіпіруванні. Але це те, над чим ми будемо працювати надалі. Тому взагалі задоволений, що був учасником Олімпійських ігор-2022. Все було на межі, нас могли й не побачити в Пекіні.

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Так, це не той виступ на який ми розраховували. Також прикро, коли ти бачиш у топ-5 людей, яких об'їжджав на Кубку світу в цьому сезоні. Ми можемо боротися за призові місця, але цього разу все склалося не так, як планували. Але будемо старатися, щоб наступного разу приїхати з медалями.

Ви є учасником двох Олімпіад, які Ігри запамяталися найбільше? Чи вплинув коронавірус на атмосферу у Пекіні?

Мені вже є з чим порівнювати. Це мої другі Олімпійські ігри. В Пхьончхані була дуже святкова атмосфера. Відчувалося свято спорту. Тоді для мене, 19-річного, це були круті враження, які дотепер гріють мою душу. А Ігри у Пекіні були, мабуть, не Олімпійськими, а ковідними.



Владислав Гераскевич / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Всі дуже боялися, атмосфера нервова. Адже ці позитивні тести, таке відчуття, що приходили рандомно. Перше, що змінилося – спортсмени менше спілкувалися одне з одним, бо всі боялися захворіти. В їдальні ти сидів окремо, у своєму боксі. Менше було активностей, де ти міг поспілкуватися з іншими спортсменами. Дуже багато було обмежень, постійно здаєш ці тести. Це все вплинуло на атмосферу.

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