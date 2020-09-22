Київське "Динамо" 23-го вересня продовжить свій шлях до групового етапу Ліги чемпіонів. У фіналі кваліфікації "біло-сині" зустрінуться з бельгійським "Гентом". Перша гра двоматчевого протистояння відбудеться на полі "Гента". Анонс матчу "Гент" – "Динамо" читайте далі у матеріалі.

Гент – Динамо: анонс

Що: плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Де: Гент, "Геламко Арена"

Коли: 22:00

Де дивитися: Телеканал "Футбол 2"

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Минулі зустрічі

"Динамо" впевнено перемогло "Гент" у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2010/11, пише 24 канал. Це був дебют бельгійського клубу в головному єврокубку.

На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського кияни виграли 3:0, а потім розвинули успіх в Бельгії – 3:1.

У першій грі перемогу "Динамо" забезпечили голи Ярмоленка, Шевченка та Зозулі. У тій грі на воротах киян стояв Денис Бойко, який наразі виступає за "Динамо".

У повторній грі "Динамо" виграло завдяки м'ячам Гармаша, Мілевського та Гусєва. За "Гент" відзначився Кулібалі.



"Динамо" / "Гент" порівняльна інфографіка / 24 канал

Кадрова ситуація

У "Динамо" надалі серйозні проблеми з лінією оборони, інформує сайт киян. Травмований Микита Бурда, з ангіною в лікарні тривалий час перебував Денис Попов, не зіграє через пошкодження Олександр Тимчик.

Також Артем Шабанов провів лише один матч за молодіжну команду.

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У "Гента" грузинський півзахисник Георгій Чакветадзе ушкодив коліно в матчі з "Рапідом" та точно пропустить перший матч з "Динамо". Також під питанням його участь і в поєдинку в Києві за тиждень.

Крім того, наставник "Гента" Вім де Деккер після гри з "Мускроном" розповів про проблеми зі здоров’ям у трьох основних виконавців – півзахисників Романа Безуса та Свена Кумса, а також нападника Лорана Депуатра.

Старт у сезоні-2020/2021

"Динамо" у стартових турах Прем'єр-ліги набрало 7 очок. "Біло-сині" перемогли "Олімпік" (4:1) та "Львів" (3:1) і поділили очки з "Десною" (0:0).

Також "Динамо" у протистоянні за Суперкубок України обіграло донецький "Шахтар" (3:1). У попередньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів кияни вибили АЗ (2:0).

"Гент" встигнув провести вже шість турів у Жупілер-лізі, у яких здобув дві перемоги ("Мехелен" - 1:0, "Мускрон" – 1:0) та зазнав чотирьох поразок ("Сент-Трюйден" – 1:2, "Кортрейк" – 1:2, "Антверпен" – 0:1, "Ейпен" – 1:2).

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Зі старту сезону-2020/2021 у "Генті" відбулися дві тренерські відставки. Після 2-го туру команду залишив данець Йєсс Торуп, який очолював "буйволів" з 2018 року.

Після 5-го туру з команди попросили піти румуна Ласло Болоні. Наразі виконувачем обов’язки головного тренера є Вім де Деккер.

"Динамо" також змінило тренера на старті сезону. Замість Олексія Михайличенка було призначено екстренера "Шахтаря" Мірчу Луческу.

Український слід у "Генті"

Кольори бельгійського клубу захищають відразу три футболісти збірної України.

У центрі захисту основним гравцем "Гента" є Ігор Пластун. У центрі поля грає Роман Безус, а наконечником атак бельгійців виступає Роман Яремчук.

Зазначимо, що Безус та Яремчук – колишні футболісти "Динамо".